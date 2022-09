Bourlard: «J’ai l’identité paysverdienne»

David, à peine le contrat signé, l’appel du terrain était bien trop fort, paraît-il?

Ce n’était pas prévu que je fasse entraînement mais puisque j’étais présent et que Bastien était d’accord pour que je sois déjà à ses côtés, je me suis directement mis dans le bain, en tenue civile.

Ça va, les mocassins n’ont pas trop souffert?

Non, j’avais quand même des baskets (NDLR: on l’avait vue dimanche sur le parking du stade en train de changer de chaussures à la descente de sa voiture). Je vais devoir faire attention à ce que je fais désormais, vous avez l’œil partout (rires).

Comment se sont déroulées les discussions et négociations?

On a discuté mais pas négocié. Mardi, on s’est vu durant 30 minutes avec le président Dubois, puis avec le vice-président, son frère Didier, et le manager Jean-Luc Fourniez. Il était important pour eux de réexpliquer le projet du club. J’ai compris leur démarche et j’ai écouté même s’il n’y avait pas grand-chose à me présenter car le Pays Vert est un club que j’ai connu avant de m’y impliquer, que je connais actuellement puisque j’y occupe certaines fonctions et que j’espère connaître le plus longtemps possible dans ce rôle de coach de l’équipe première.

D’après ce qu’on a pu comprendre et ça ne nous surprend pas de la part du Pays Vert, le projet s’inscrit sur du long terme…

C’est un engagement sérieux de ma part et de celle du club. Dans les discussions, il n’a pas été question de contrat, d’argent. On a surtout défini des bases de travail. Puisqu’on est sur la même longueur d’ondes, on peut foncer!

Mais foncer vers quoi?

Vers un mieux! L’équipe n’a pris que quatre points, ce qui n’est pas assez vu ses qualités. Mais si l’attention sera portée logiquement sur cette saison, je m’inscris surtout dans un projet bien plus large. Et le comité me suit là-dessus.

Il a désigné un entraîneur qui a l’identité paysverdienne…

Je crois que je l’ai, oui! J’habite à 15 minutes du stade et mes deux fistons ont passé les trois quarts de leur vie de footeux à Ath (NDLR: Yanis, le plus grand, joue à Tubize depuis cette saison; il s’est malheureusement fait les croisés). Je m’investis dans le club depuis plusieurs saisons auprès des plus jeunes. J’entraîne l’équipe des U15 de Luis, mon second gamin. Je coordonne aussi tout le foot à onze. Toute cette implication, ce regard global que j’ai du club, jeunes y compris, permettra, je pense, de construire quelque chose de bien. Car le Pays Vert a de grosses qualités! La première est cette ambiance qu’il y règne. Rien que mardi soir après l’entraînement, voir ces joueurs à la buvette, c’était super! Peu de clubs bénéficient de ça.

Restez-vous coach des U15 et responsable du foot à onze?

Pour les U15, oui car je suis de toute façon mon fils. Pour la coordination, j’ai demandé un ajustement de mon rôle. Je me concentrerai sur les U17, U19 et la P3 pour avoir une meilleure collaboration entre ces groupes comportant des joueurs susceptibles de venir en D3. Je veux que chacun joue en se basant sur les deux systèmes de jeu que je préconiserai en équipe A. C’est important de faciliter le passage d’une équipe à une autre! Je me répète mais c’est vraiment tout un projet de fin de formation qu’un club d’une envergure comme Ath doit affiner pour que ses équipes de jeunes puissent être le vivier permanent de sa vitrine qu’est le groupe jouant en nationale.