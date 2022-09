Avec les compliments templeuvois d’Ibrahim Andal

Si vous ne surveillez pas l’attaquant templeuvois, c’est comme le lait sur le feu : il s’enfuit ! L’Union l’a appris à ses dépens dimanche en commettant l’irréparable et n’a pu que constater les dégâts sans savoir les réparer : un triplé (après deux doublés lors des deux premiers matchs). « J’ai dû effectuer un seul arrêt en première période et pas grand-chose après mais au final je suis allé rechercher trois fois le ballon au fond de mes buts, pestait Anthony Pacco le gardien unioniste. Les petites erreurs se sont une nouvelle fois payées cash et c’est comme ça depuis le début du championnat. Sakanoko est trop seul devant, je ne peux pas procéder à chaque fois par de longs ballons dans sa direction. » Le dernier rempart relevait encore : « On doit se montrer plus orgueilleux. À chaque match, on essaie de ne pas encaisser mais dès qu’on prend un but, c’est compliqué. Heureusement, la saison reste longue. Il nous faudrait un déclic. »