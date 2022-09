Afterwork, découverte du bivouac et formation, ça bouge pour Wapi Dakar

À quelques mois du grand événement, l’équipe Wapi Dakar, articulée autour de la participation de Nicolas Delencre au célèbre rallye, continue sa préparation. Depuis quelques jours, le copilote, Éric Vandormael, est en stage auprès de Max Delfino, un habitué de la grande Messe. Le formateur compte en effet trois participations au Dakar en tant que copilote. Il faut dire que le rôle a tellement d’importance pour rejoindre l’arrivée sans casse. Et au fil des ans, et du développement de la technologie, il s’est de plus en plus complexifié. Cela valait donc bien quelques jours de formation auprès d’un expert.