Promu en élite nationale, Brunehaut continue de grimper les marches

«On reste sur une saison juste exceptionnelle…»

Jeremy Dekoninck, team manager, a eu le temps de préparer cette saison et composer un effectif qui devra laisser trois autres formations derrière lui pour s’assurer de son maintien. "C’est vrai que l’on reste sur une saison exceptionnelle mais avec beaucoup de surprises, comme le fait que Ganshoren et Fleurus aient renoncé à leur projet de montée. Comme il n’y avait pas de montant côté flamand, on a saisi notre chance et on s’est donné le temps de préparer un groupe qui a fortement changé. Quatre joueuses ont décidé de prolonger l’aventure tandis que des renforts ont été trouvés pour ajouter de la qualité et du nombre. En évoluant avec un noyau de neuf joueuses tout en ayant régulièrement six ou sept joueuses à disposition à l’entraînement, c’était clairement compliqué de travailler dans de bonnes conditions. On sait que nos anciennes sont des compétitrices, qu’elles vont s’adapter à ce nouvel environnement qui va se structurer. Elles ont trouvé ce qui leur convient à Brunehaut, même si pour toutes ces filles, le basket ne reste qu’un hobby."

Une passion du basket que les filles prennent très au sérieux comme l’indique l’excellente condition physique du noyau lors de la reprise enregistrée début septembre. "Il était important de ne pas entamer ce volet physique en partant de zéro. Nous avons déjà assez de travail à créer ou à retrouver des automatismes et comme les filles affichent toutes une mentalité de professionnelle, on peut entrevoir la suite avec optimisme", poursuit Jeremy Dekoninck.

Le staff a été renforcé avec un assistant vidéo

Pour mieux guider les joueuses, le comité a logiquement confirmé sa confiance en Lorine Gobert. "Il n’a jamais été question d’autre chose en fin de compte. Notre coach est en perpétuel progrès et cherche toujours à s’améliorer. Grâce à ses formations mais aussi à son expérience avec l’équipe nationale cet été, elle est prête à franchir un cap. Sa faculté à écouter les autres est également un atout. Pour l’encadrer, le club a pu confier le poste d’assistant à Christophe Rohart alors que le staff est complété par Prosper Naci qui sera assistant vidéo et aidera l’équipe grâce à son expertise et sa science du basket", explique encore le team manager.

«On n’est pas encore en haut de l’escalier!»

Enfin, pour vivre une saison la plus sereine possible, le club a bien été obligé de revoir son budget à la hausse et là encore, Jeremy Dekoninck a pu compter sur le travail de son président qui s’est coupé en quatre pour trouver des solutions: "Philippe Landrieux a activé des leviers qui ont permis de franchir une étape à ce niveau. On monte peu à peu les marches mais nous ne sommes pas encore en haut de l’escalier. Pour le moment, on s’en sort bien mais il faudra sans doute revoir nos ambitions à plus long terme si on parvient à se stabiliser parmi l’élite. Pour l’heure, on se concentre sur la présente saison. Je pense que l’on peut laisser cinq équipes derrière nous et viser une place dans le ventre mou", prédit le dirigeant du BBB.

La moyenne d’âge de l’équipe pourrait bien constituer un sérieux atout dans une série où beaucoup d’autres clubs alignent énormément de très jeunes joueuses.