Offensivement, ça ne tourne pas au Pays Vert

Le Pays Vert ne voulait pas lancer Uccle, bloqué à zéro point avant de se rendre au stade des Géants, dans ce championnat mais il s’est loupé, manquant non pas d’engagement dans les duels ni de volonté de bien faire mais de réalisme et d’une indispensable concrétisation car, comme le soulignait son coach ad interim, les occasions étaient bel et bien là… "J’en compte cinq, voire six franches et même très franches", disait Bastien Letellier à l’issue des débats. On ne pouvait le contredire: un tir de Hospied repoussé par Hatefi, un autre juste à côté, le poteau de Mangunza, le face-à-face de ce dernier perdu devant le bon portier du Léo, la reprise de Vallera encore repoussé par l’ange gardien des Bruxellois et l’essai trop mou d’El Araïchi pourtant en excellente position… On est déjà à six possibilités très dangereuses et il y en a eu l’une ou l’autre en plus. "On a bien vu ce dimanche sur quel point on va devoir encore travailler lors des semaines à venir pour corriger les manquements que l’on a observés", notait encore Bastien Letellier, propulsé T1 le temps d’un match en attendant la nomination officielle du remplaçant de Jimmy Hempte.