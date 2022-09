Lors du titre de Thieulain, il y a eu plusieurs mises à l’honneur, dont Renaud Raguet d’Isières qui arrête

Mais l’émotion est également revenue en fin de luttes. Moment choisi par le comité local pour mettre plusieurs joueurs en valeur. Il y a eu Guillaume Dumoulin qui a accepté de dépanner en tant que 6ehomme (voir ci-contre). Une pensée également pour Damien Famelart qui, à 44 ans, se verrait peut-être bien partir sur une très bonne note. Enfin, les responsables thieulinois ont tenu à mettre à l’honneur Dimitri Dupont, qui va rejoindre leurs rangs, et Donatien Delbecq qui va les quitter. Pour l’occasion, Lucien Rawart a prononcé un discours poignant sur "le gamin de 4 ans et demi que j’ai inscrit. J’ai vu tout de suite qu’il avait des qualités. Et j’ai pris plaisir à le suivre en équipes de jeune. Je m’étais toujours dit que j’allais en faire un pilier de l’équipe première plus tard. On l’a fait avec ces deux titres. J’aurais aimé l’impliquer encore plus dans le club mais cela se termine sur un départ que je regrette".

«Je ne pouvais pas rêver mieux comme fin»

Enfin, le public présent a pu ovationner Renaud Raguet. L’Isiérois a, en effet, décidé de ranger son gant à l’issue de cette saison. "Il y a de l’émotion. Mais je suis très fier de terminer ma carrière sur un tel match. C’est la première fois que je jouais une finale de N1. Et en plus, c’est face à des copains et avec ma famille. J’étais avec Dimitri (Dupont) et face à Nicolas (Becq), mes deux cousins. Nous trois, on nous surnomme le trépied. Et quand il en manque un, le siège tombe. Je suis très heureux qu’ils jouent ensemble la saison prochain.

Puis j’ai vécu une superbe saison avec mes copains, le comité, les supporters… Je ne pouvais pas rêver mieux pour arrêter".

Et pourtant, le foncier a longtemps cru qu’il ne pourrait être de la partie. À cause d’une blessure encourue lors de la lutte retour à Baasrode. "J’étais vraiment bien dans mon match, peut-être trop! En tapant une première balle, j’ai senti une pincette sur le côté. Sur la suivante, cela a lâché. J’en avais les larmes aux yeux. Et pourtant, je suis du genre à mordre sur ma chique. Je ne voulais absolument pas finir ma carrière sur le banc. J’ai donc fait le maximum pour être présent ce week-end. je me suis rendu chez Pierre-Jean Lefebvre à Gosselies que je surnomme le magicien. À base d’acuponcture et de luminothérapie, il a su me remettre sur pied. J’ai également placé des tapes au matin de chaque lutte pour pouvoir être là. Cela a bien tenu. Sur la fin, j’ai même pu me lâcher sur certaines balles. Merci Kéké (Vandenabeele) pour les livrées. J’ai pu profiter jusqu’au bout et montré que je n’arrêtais pas ma carrière parce que je n’en ai plus sous le pied".

Les raisons qui poussent l’homme de 31 ans à arrêter sont effet tout sauf sportives. Car durant tout le championnat, Renaud a prouvé qu’il était un foncier régulier et fiable. "Cela en surprend certains vu mon âge. Mais je joue à la balle depuis que j’ai 5 ans et demi. C’est une discipline qui nous demande d’être disponibles tous les week-ends, les jours fériés… Il faut y ajouter la préparation hivernale, l’achat des gants, les déplacements où tu pars à midi pour revenir tard le soir. J’ai vécu de superbes années grâce à la balle pelote. Même si j’ai reçu beaucoup grâce à elle, j’ai aussi donné énormément. Les années passent vite. Je vais bientôt être papa. J’ai aussi envie d’être là aux fêtes de famille, envie de pouvoir profiter d’un barbecue ou d’un moment avec mes grands-parents car j’ai la chance de les avoir encore tous. Je n’ai aucun regret car je mûris ma décision depuis un moment. Je préfère arrêter au top avec cette finale. C’est génial pour moi".