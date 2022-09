David Bourlard, choix logique du Pays Vert

Ils n’étaient au final que deux pressentis pour endosser cette veste de coach principal: Bastien Letellier, le bras droit de Jimmy Hempte depuis le début de la saison, qui assurait jusqu’ici l’intérim, et notamment lors du revers 0-1 de dimanche passé, et David Bourlard, lui aussi déjà en place au club mais plus dans un rôle au sein de l’école des jeunes. Le premier avait l’avantage de déjà bien connaître le groupe des joueurs, le second de disposer d’une belle expérience en tant qu’entraîneur principal, en provinciale d’abord, à Wiers, puis à l’échelon national à Braine et à La Louvière. Ce vécu a sans nul doute pesé dans la balance, sans oublier que Bastien Letellier, tout en se portant candidat au poste, avait précisé qu’il resterait à la disposition du club quelle que soit sa décision finale…

Un duo complémentaire

Pourquoi, du coup, se priver d’un duo qui a tout pour être le plus complémentaire possible? David comme T1 avec, à ses côtés, Bastien pour l’épauler: là aussi, la logique semble respectée! "David, c’est également un très beau parcours de joueur (NDLR: il était un des cadres de l’épopée du RC Péruwelz en promotion, puis en D3; il était aussi un pion essentiel de l’échiquier des Géants Athois aux mêmes étages du foot national) et surtout un coach qui est titulaire du brevet UEFA A qu’on avait requis. Il s’inscrit dans la tradition qu’à notre club de privilégier une solution interne plutôt que le choix toujours aléatoire d’un coach venant de l’extérieur, précisait le club ce jeudi soir. On est convaincu qu’il travaillera dans la continuité du projet mis en place par Jimmy Hempte…" En gardant le même staff, composé de Bastien Letellier qui reste donc adjoint et préparateur physique, Benoît Cicigoi, T3, et Laurent Brock, en charge des gardiens de but.

Une équipe de techniciens qui devra relancer la machine qui se veut quelque peu grippée depuis le début du championnat avec un bilan de 4 points sur 12 qui ne correspond pas aux qualités du groupe.