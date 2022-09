Créer une structure digne de la nationale

Xavier Ortiz arrive avec beaucoup d’idées, notamment l’envie de pouvoir travailler avec de futurs kinés et de créer une cellule d’encadrement pour mieux aider les joueuses dans la vie de tous les jours.

Philippe Landrieux est conscient que la montée apporte son lot de contraintes et de nouvelles obligations: "Les bénévoles ne peuvent plus se multiplier dans diverses missions. En D1, on a besoin d’une personne qui s’occupe de l’accueil des arbitres et les accompagne durant la soirée. Nos officiels de table seront aussi dévolus uniquement à cette tâche et ne seront pas sollicités pour autre chose. On doit engager deux statisticiens qui prendront soin de collecter une série de données. On a trouvé un cameraman qui filmera les rencontres amicales et certains matchs de jeunes. On ne peut par contre pas diffuser d’images du championnat."

Les jeunes ne sont pas oubliés

Derrière l’équipe fanion, Brunehaut poursuit son travail de formation mais est quelque peu victime de son succès. "Toutes les équipes d’âges sont représentées jusqu’en U14 mais on manque ensuite de place dans nos infrastructures. Lorsque le Brunehall sera dédoublé, nous espérons pouvoir aligner des équipes qui serviront de tremplin vers l’équipe première. Idéalement, on rêve d’avoir une équipe AWBB chez les U19 filles, explique Philippe Landrieux qui est très excité par la perspective de développer l’antenne du club lancée récemment à Rumes. Plusieurs jeunes y suivent une formation et rejoignent parfois Brunehaut pour jouer en match. Le projet de nouvelle salle à Rumes devrait se concrétiser très vite et on espère y développer nos équipes de garçons avec peut-être un jour une équipe masculine seniors."

Le club bénéficierait alors d’installations dignes de son statut et pourrait bénéficier de trois terrains pour travailler dans de bonnes conditions. Les projections parlent d’une finalisation des différents projets d’ici 2024. L’heure est donc à l’optimisme.