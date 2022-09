Cartons pour Enghien et la Fraternité

Dans les rangs stambrugeois, Olivier Detrain regrettait le manque de constance de son équipe: "On était bien en place mais c’était très fort en face. Je reste convaincu qu’on n’a rien à leur envier mais on doit corriger nos défauts. Si la défense tient la route, il faudra rester concentrés pendant 40 minutes."

Du côté de Maffle B, en lever de rideau du match de régionale 2, les supporters athois n’ont pas vraiment eu l’occasion de faire la fête, Quaregnon s’étant imposé de fort belle façon. "Je n’ai pas d’excuse mais mon effectif est réduit par les blessures. On n’était que neuf sur les quatorze joueurs du noyau et j’ai perdu un jeune qui s’est blessé en U21. Cette équipe avait joué avant nous et certains y ont laissé de l’influx. Le physique a logiquement fait la différence en faveur de Quaregnon, expliquait le coach David Lechêne qui regrette aussi un certain manque d’agressivité de ses troupes. L’objectif reste de laisser deux équipes derrière nous en fin de saison. Les jeunes doivent avoir le mental pour accepter les défaites et continuer à bosser. Il est trop tôt pour tirer un constat mais avec un groupe au complet, on affichera bientôt un autre visage."

La Fraternité sans pitié

On peut parler de soirée facile pour la Fraternité qui n’a pas attendu longtemps pour s’envoler au marquoir contre les promus leuzois. "On a réalisé un premier quart de feu avant de perdre le deuxième, puis de gérer notre avantage. Avec une équipe au complet mais deux joueurs diminués sur blessure, on a fait preuve d’une grosse défense pour remporter un succès mérité qui met en confiance avant les choses sérieuses, on veut faire bonne figure en Coupe face à Fleurus avant d’affronter des grosses pointures en championnat", disait Manu Vandevoorde.

Dans les rangs leuzois, Nicolas Gillis commentait la prestation de son équipe, rendant hommage au vainqueur du jour: "Malgré une bonne prestation, on n’a rien su faire contre une équipe au-dessus du lot. La Fraternité est rapide, joue bien en défense, court beaucoup. C’est vraiment très fort."

Dottignies a passé une mauvaise soirée, s’inclinant à Blaregnies. "On aura trop fêté la naissance des jumelles de John Landsheere ce vendredi soir, souriait Damien Schiavone. Avec beaucoup d’absents dans l’effectif P2, j’ai aligné cinq jeunes et on a essayé de limiter la casse en début de partie face à une équipe qui a fait preuve d’une adresse insolente. On n’a pas trouvé les solutions mais on se donne rendez-vous au match retour."