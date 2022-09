«Avec beaucoup d’envie»

L’été aura été chargé pour Lorine Gobert, la coach ayant intégré le staff de l’équipe nationale U23 qui participait au Mondial à Toronto avant de poursuivre sa formation lors d’un stage chez Corodo. « J’ai appris beaucoup de choses qui me feront grandir mais feront aussi grandir l’équipe avant d’entamer une saison que l’on annonce forcément difficile. On mesure le défi qui se présente à Brunehaut, explique celle qui est arrivée dans le club il y a trois ans et n’aurait jamais imaginé connaître deux montées successives pour rejoindre l’élite. J’ajoute même que ça n’a jamais été un objectif de coacher en D1 mais quand l’occasion se présente, il faut la saisir. Pour faire bonne figure dans ce championnat, on a axé notre recrutement sur des valeurs humaines car le groupe a conscience que ce sera difficile puisqu’on s’entraîne beaucoup moins que certaines autres équipes. On aura donc besoin de joueuses qui donneront tout pour l’équipe et qui ont un bon esprit. »