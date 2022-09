À la 10e, une touche vite jouée par Messari permet à Debaisieux d’ajuster le gardien visiteur d’un astucieux petit lob pour l’ouverture du score. Le jeune gardien local, Brouillard, dont c’est la première apparition en équipe première se met ensuite en évidence sur un envoi de Delgrange. Hérinnes aura encore de belles possibilités en seconde période, Brouillard, 18 ans, se montrant encore à son avantage.

Rongy – Escanaffles 0-3

Rongy ne s’est pas montré sous ses meilleurs aspects lors de cette rencontre. Avec un niveau de jeu assez pauvre, les locaux ont été étouffés par leurs adversaires dans tous les compartiments du jeu. Si Altruy se crée la première occasion, Moerman fera 0-1 sur un service de Tola. Ce même Tola sert ensuite Thulier pour le 0-2. C’est ensuite l’erreur d’un défenseur qui permettra à Tola d’inscrire le dernier but en faveur des "Sucriers".

Squadra Mouscron – Ellezelles 4-2

Au quart d’heure un envoi local vient frapper le piquet et rebondit sur le dos d’un défenseur visiteur qui déflore la marque bien malgré lui. Thieffry égalise à la demi-heure. Peu après le retour des vestiaires, Moreau ponctue une belle action collective et fait 2-1. Brouillard inscrit le 3-1 en étant bien servi par Ameluan. C’est ensuite un corner de Dewulf qui est ponctué de la tête par Hajaje (3-2). En toute fin de rencontre, El Housni va mettre fin à un cafouillage dans le rectangle tout en faisant passer la marque à 4-2.

Esplechin – Béclers 4-1

Les débuts de la rencontre sont poussifs, les locaux se cherchant face à une équipe locale déforcée par l’absence de quelques cadres. À la 13e, Craeye trouve l’ouverture avec un envoi précis des 35 m. À la 15e, Mestach double la mise avec l’assistance de Craeye qui est à la dernière passe. À la 22e, un long ballon est bien exploité par Hendoux qui mystifie le gardien venu à sa rencontre. À l’heure de jeu, un corner de Craeye est bien repris par Soudan (4-0). Cozic profite d’une erreur défensive pour alléger l’addition à la 74e.

Havinnes – FC Tournai B 0-2

Le ballon du match est offert par la "Rotonde"de Béclers. Une première période équilibrée où il faut le retour sur la ligne d’un défenseur local afin d’éviter l’ouverture du score. Les locaux Drouillon et Descamps manqueront de justesse après la pause. C’est Hamma qui fera 0-1 à la 60e en profitant d’un contre rapide de Lechantre. C’est ensuite Lechantre qui sert Delbecq pour le 0-2. Il faut deux belles interventions de Parent, le gardien visiteur, pour contrer les tirs de Choquet et Descamps. Flament touchera encore la latte à l’ultime minute.

Pays Vert B – Luingne B 0-4

Des locaux bien en place en début de rencontre et qui vont avoir l’initiative durant le premier acte. Le nul viendra cependant sanctionner le retour aux vestiaires. Luingne se fait plus incisif après la pause. Boulois profite d’un corner mal repoussé pour ouvrir la marque. Lefebvre double la mise d’un envoi des 25 m. Boulois vient ensuite couper la trajectoire d’un coup franc et c’est 0-3. Le mot de la fin revient à Dupont qui profite d’une erreur en défense pour partir seul et faire 0-4.

Thumaide – Velaines 1-1

Chaque équipe a dominé sa période, Velaines prenant la première à son compte. Cette domination est récompensée d’un but de Vaillant à la 30e. Taquet égalise juste après le retour sur la pelouse à l’issue de la pause. Son magnifique envoi des 25 m venant se loger dans la lucarne. Un but exceptionnel dans sa réalisation. Le point de chaque côté est mérité et logique en fonction du déroulement de la partie.

Péruwelz B – Bléharies 4-1

À la 22e, une passe de Buffet arrive chez Camara qui plante la première rose. Bruggeman égalise à la demi-heure suite à un corner mal repoussé. Une combinaison Giudice-Cara permet au dernier cité de faire 2-1 avant la pause. Delacroix tire sur le poteau à la reprise et rate l’égalisation. Camara fait 3-1 à la 53e et après une nouvelle occasion de Marghem, Cara fixera les chiffres définitivement à la 75e.