Stambruges est retombé les pieds sur terre

Les semaines se suivent et ne se ressemblent pas à Stambruges. Après leur belle victoire de la semaine passée, les Campenaires ont subi une correction face à une équipe de Péronnes parée pour les sommets du classement et en pleine confiance lors de ses prestations à domicile. Le coach stambrugeois regrettait surtout la blessure d’Émilie Renard au deuxième quart-temps, handicapante pour la suite de la saison. « On attend toujours des nouvelles concernant les blessures de Volpato, de Bongiorno et d’autres. Je voulais trois victoires d’ici la mi-octobre mais avec toutes ces blessures, ça va compliquer. Péronnes était très fort. Ça défend en zone et ça gère bien. Mes jeunes manquent encore un peu d’expérience face à une telle équipe. » S.F.