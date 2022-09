Senelle et Kieffer: la jeunesse est bien là

Sages paroles d’un Othello qui semble prendre ses marques dans l’effectif de N1. "J’essaie de grappiller un maximum de temps de jeu pour gagner en expérience et approcher du niveau de D1 que je n’ai pas encore. J’ai certes des qualités à faire valoir mais il me reste pas mal de lacunes: la détente, la fixation et le physique; prendre un peu de muscle ne serait pas superflu, rigolait-il avant de revenir sur le match et le début de saison. On se rate en première période même si, en défense, c’était bon. Puis, on réagit mais ça reste insuffisant. On n’a toujours pas pris de point mais on a affronté Sasja et Courtrai, deux grosses machines. Le discours ne doit pas devenir alarmiste à condition d’inverser la tendance dans les semaines à venir."