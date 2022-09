Romain Pétillon crée la surprise en s’imposant à Moustier

Le Grand Prix Marc Duchenne pour minimes et aspirants se déroulait dimanche dans les rues de Moustier. Les dirigeants de la Petite Reine Frasnoise espéraient sans doute un plus beau plateau pour leur organisation visiblement boudée par bon nombre de coureurs qui avaient préféré s’aligner dans le Flandres. Les absences des uns ont fait le bonheur des autres, notamment chez les 12 ans où le Cominois Romain Pétillon a créé une petite surprise en s’imposant au sprint. On peut aussi parler de surprise en 13 ans puisque le Slovaque Tobias Flasj, intraitable sur les épreuves régionales, n’a pas fini l’épreuve. Malade dans le dernier tour tandis qu’il était en échappée avec le Flandrien Depoorter, Flasj s’est tout simplement arrêté en permettant ainsi à Depoorter de décrocher le bouquet. Dans l’épreuve des aînés, le Namurois Augustin Maeck aura mis tout le monde d’accord en s’imposant avec plus de trois minutes d’avance sur un groupe dont le sprint fut réglé par Valentin Pétillon, d’Armentières. V.C.