Scores par période: 2-3, 1-4, 0-4 et 2-4. Dauphins Mouscron: Tom Lepoint, Alex Grman (1), Clément Croquet, Alexis Durand (1), Rostyslav Naumchyk (2), Maxime Desloovere (2), Julien Donche, Nathan Quoirez (4), Hiliane Zaoui (1), Valentin Roussel (1), Samy Labreg (3), Julien Reinquin et Guillaume Wartelle-Hugues.

Un premier thème disputé mais gagné par les Hurlus d’un goal, deux suivants totalement à leur avantage et un dernier qui a aussi tourné en leur faveur, la victoire de dix buts s’explique par une maîtrise globale de la partie disputée à Eeklo. "Mais tout n’a pas été parfait, loin de là, notait Gabo Gallovich. En défense, on a commis beaucoup d’erreurs, ce qui a permis à Eeklo d’obtenir pas mal de situations dangereuses, dont des un contre un avec nos gardiens. Mais Tom et Guillaume ont été tous deux brillants afin de limiter l’adversaire à cinq goals. Devant, on ne met aussi que trois zones plus sur les huit obtenues et on gâche encore huit ou neuf autres belles possibilités. D’où un sentiment de frustration quant au niveau global affiché par l’équipe malgré sa très nette victoire. Maintenant, cela reste aussi un premier match de championnat. Ce n’est jamais évident mais il est clair que ce n’est pas une rencontre qui restera dans les mémoires du water-polo."

Le début est malgré tout idéal dans les chiffres. "La différence de buts est nette et ce sont trois bons points pris à l’extérieur, continuait le coach mouscronnois. Mais il reste du travail à effectuer en semaine pour être plus performant le week-end en match. La semaine prochaine, on va monter d’un cran dans l’adversité avec Courtrai qui sera revanchard après sa défaite contre Tournai. Mais à la maison, on doit montrer qu’on est plus fort, confiait encore Gabo, heureux du travail de Maxime Desloovere et de ses deux buts. Il est motivé et en confiance. Il reçoit dès lors plus de temps de jeu. Son attitude est positive. Son apport aussi. C’est positif et ça fait plaisir."