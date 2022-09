Les Templeuvoises gagnent en mode diesel

Templeuve pouvait espérer continuer sur la lancée de sa belle victoire de la semaine passée. C’est officiel avec ce nouveau match remporté malgré un début de partie brouillon. Le coach Alex De Witte sortait finalement satisfait de ce match. « Certes, on vit un début compliqué avec de la précipitation et de la maladresse des deux côtés. Les pertes de balle de notre part étaient innombrables. Mais on a ensuite été capables de creuser l’écart en augmentant notre intensité notamment sur l’aspect défensif. Notre ascendant dans le jeu s’est accentué au fil du match. C’est une belle victoire car je suis convaincu que cette équipe est capable de faire perdre des plumes à pas mal de concurrents. » Templeuve remonte progressivement dans le classement. S.F.