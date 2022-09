Les locaux ont eu plus de possibilités de scorer que lors des précédentes rencontres. Ils ont cependant été dépassés par cette jeune équipe visiteuse pleine de talent et qui va, à coup sûr, jouer les premiers rôles dans la série tant leur foot est chatoyant. Un peu plus de combativité aurait été apprécié dans le chef de Pommerœul.

Ghlin – Belœil B 1-2

Incompréhension à la 20e lorsque la balle expédiée par Lombardo franchit la ligne, seul l’arbitre ayant vu autre chose que tous les joueurs. Lombardo récidive cinq minutes plus tard et ouvre la marque. C’est 0-1 à la pause. À la reprise, Belœil reste dominateur et assoit cette tendance en doublant la mise par Depinois. Ghlin va se faire insistant dans la dernière demi-heure, en réussissant à réduire la marque et en faisant souffrir son hôte ensuite. Le score restera néanmoins acquis.

Casteau – Meslin GM 3-3

C’est une histoire de faute de main qui anime la première période. Delneste ouvre la marque en convertissant un penalty et Blanchart égalise sur la même action alors qu’il restait une minute à jouer. Sinty, Duhoux et Delneste ont encore eu de belles opportunités pour que les visiteurs prennent l’avance, sans succès. Casteau est plus mordant à la reprise mais c’est Delneste qui fait 1-2 à l’heure de jeu sur un service de Broquet. Hulin égalise à la 65e. Dellistri fait 3-2 à la 89o. Dans un ultime effort, alors qu’il ne reste que quelques secondes, Delneste va marquer de la tête et permettre à sa formation d’arracher le point du nul.

AEDEC Hyon – Chièvres 1-1

Au quart d’heure, Sock-Bapock sert Delperdange qui ouvre la marque et ce score est logique à la pause, les locaux ne se créant aucune possibilité. À la reprise, Hyon est plus insistant, tout en ouvrant des brèches lors des contres que Chièvres n’exploite pas au mieux. L’égalisation va survenir à l’ultime minute de la partie.

Harchies-Bernissart – Givry 2-0

Une bien belle équipe de Givry se présente à Harchies. Le match va pourtant être fermé lors du premier acte, le jeu se cantonnant en milieu de terrain, personne ne portant le danger. Les locaux vont revenir plus ragaillardis après la pause, probablement l’effet du petit coup de gueule salutaire pour mettre les choses en perspective. D’une frappe sèche, O. Nis ouvrira la marque. La domination locale va s’accentuer et c’est au tour de R. Nis de s’échapper et se présenter face au gardien qu’il parviendra à mettre dans le vent. Victoire précieuse qui permet au leader de garder le cap en n’ayant pas encore galvaudé la moindre unité.

Vaudignies – USG Quévy 1-2

Mairesse ouvre le score en faveur des visiteurs et Minon lui réplique pour l’égalisation. Le score nul semble logique à la pause. Petteno trouve l’ouverture en seconde période et précipite la défaite de locaux encore battus.