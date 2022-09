Le score est suffisamment parlant: 11-0!

Pierro Rizzo ne s’en était pas caché. Il se déplaçait à Belœil sans quelques pions majeurs auxquels il fallait encore ajouter Gondry, Marra et Pirrera, le gardien titulaire. Di Maggio, son « pauvre » remplaçant, se souviendra sans doute toute sa vie de ses premiers pas entre les perches d’une P1. Le calvaire des Rhodiens débutait dès la mise en jeu et un but de Beugnies, bientôt suivi par le premier d’Henry. Garcia-Rendon ajoutait sa rose près la demi-heure avant que Henry ne récidive avant les citrons. À la pause, la cause était déjà entendue pour les malheureux visiteurs. Après vingt minutes de résistance en seconde période, le château de cartes construit par Pierro Rizzo s’écroulait définitivement. L’entrée au jeu des réservistes belœillois sabrait les dernières tentatives de résistance visiteuses. Henry, Renquin, Flammia et Fretin faisaient grimper le marquoir au-dessus de la dizaine… L.B.