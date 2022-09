La balle circulait d’un bout à l’autre du parquet en début de rencontre mais à ce petit jeu, c’est Kain qui émergeait avec sa belle réussite aux lancers francs. Le score de 13-7 au premier quart permettait d’ouvrir une voie royale pour tuer la bête enghiennoise. Les espaces laissées dans la défense visiteuse permettaient de s’immiscer dans la raquette fréquemment. Les Kainoises ne se faisaient pas prier pour en faire un avantage confortable au repos (29-14).

Une meilleure présence aux rebonds et une agressivité de chaque instant seront les derniers ingrédients d’une belle victoire kainoise. Le coach Samuel Vankeersbulck était satisfait tout en identifiant des points à améliorer. "Ce n’est pas notre meilleur match mais les filles ont fait le job. Elles peuvent faire mieux mais ont bien réagi. Il reste du travail et cette période de la saison est difficile avec les rentrées scolaires. On a la victoire mais des points sont à travailler, et notamment les lay-ups. Les efforts sont faits mais elles doivent avoir plus de confiance. Toutefois, ce groupe est investi, je suis fier des filles."

Une entame qui ne met pas la pression au groupe kainois. Les résultats attendus pour rester en haut de classement sont pour l’instant assez loin des esprits kainois qui adoptent la doctrine match après match. Laly Dubois, auteure d’un match plein, confirmait: "On ne ressent pas la pression du résultat. On joue comme on sait le faire en essayant de progresser. On doit prendre les tirs ouverts et attaquer l’anneau. Ça fait partie des consignes. Il faut réussir les premiers essais pour se mettre en confiance."

La JSE Enghien a tout à apprendre de ce qu’elle a pu voir chez ses adversaires du jour. Son coach Christophe Deglas espère que ses joueuses s’inspireront de l’exemple kainois. "Chapeau bas à l’équipe de Kain qui nous a empêchés de bouger. Je préfère que ça arrive en début de saison pour que ce soit une leçon. On voit ce que l’on doit travailler. L’adaptation à la P1 demande du boulot. La défense de Kain joue en équipe. Ses joueuses nous ont fatigués car nous étions moins qu’elles. On se doit néanmoins d’être présentes avec un rythme plus intensif."