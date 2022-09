Kain B s’est tiré une belle balle dans le pied

La défaite de la semaine passée face à Mont-sur-Marchienne avait au moins le mérite d’avoir laissé place au suspense durant une bonne partie du match. Celle de cette semaine n’a quant à elle prodigué aucun espoir au groupe kainois, la faute à une mauvaise entame de match. Olivier Delattre, le coach, expliquait clairement : « On finit le premier quart-temps sur un score de 18-4. Ensuite, on a bien défendu mais le score était de 26-12 à la mi-temps. Les échecs en attaque se sont perpétués ce qui nous empêche de revenir. En plus, ils inscrivent quelques paniers sur la fin qui forcent le score. Défensivement, on était prévenu que cette équipe qui joue la montée tirait beaucoup et on ne l’a pas empêchée. Au final, on a quand même fourni un gros travail et il est regrettable que les nombreux points ratés en raquette, surtout en début de match, ne nous permettent pas d’espérer une victoire. » S.F.