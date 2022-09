Jérémy Obin: «Quelle réaction depuis le 5-1 à Jette!»

Au fil des ans, Jérémy Obin a pris du coffre et du galon à Acren, au point d’en devenir un pion incontournable de l’échiquier mis en place par le trio de coaches de la REAL. Ce dimanche encore, le capitaine des Camomilles a organisé la défense de main de maître, mais pas que… Après l’égalisation waremmienne, il a remotivé ses troupes. « Oui, j’y croyais encore. Il restait ainsi du temps et à domicile, pas question de baisser les bras ou d’attendre patiemment la fin du match, avance Jérémy. L’essentiel, c’était de ne pas perdre, mais dans notre stade, nous jouerons toujours pour gagner. Tout le groupe affiche un état d’esprit irréprochable, à l’image du nouveau venu, Massimo Di Vita, qui a bien compris la mentalité du club et qui est allé nous chercher un penalty un peu de nulle part. »