Intense émotion à Tourpes, de retour en N1

Un samedi maussade

Sans doute pour la première fois de la saison, on a en effet senti Tourpes nerveux, même fébrile. Sûrement cette pression inhérente au tout dernier rendez-vous de la saison pour lequel tout le monde le pointait comme l’unique favori vu sa saison offerte jusque-là. En face, Sirault avait donc le plus beau rôle: celui de l’outsider qui n’a rien à perdre mais tout à gagner! Et les gaillards du président Mercier ont failli contrecarrer les plans de leurs opposants, ne se laissant pas compter lors de la réception de ces derniers en match aller le samedi.

Une journée au temps maussade, comme le jeu des Tourpiers qu’on croyait pourtant bien partis quand ils filaient à 4-6. Mais les crachins répétés amenaient les Bleus à la glissade, Sirault en profitait pour inverser la vapeur (8-6). "On vient de se prendre quatre jeux et je n’entends rien. C’est mou! Ça ne va pas venir tout seul. Il faut jouer la balle si vous voulez le faire, les gars!", s’égosillait Sébastien Potiez.

Cinq jeux de suite renvoyaient Tourpes aux commandes à 9-12. Mais il était écrit que rien se serait facile et Sirault recollait à douze partout pour un 25e jeu décisif qui tombait dans l’escarcelle des visiteurs. La faculté du futur champion à garder ses nerfs même dans les moments les plus délicats, pensait-on… à raison!

Un dimanche rayonnant

Puisque, dimanche, tout a été moins difficile même si Sirault a encore semblé s’accrocher. Jusqu’à 6-5, puis la machine locale s’est muée en rouleau compresseur écrasant tout ou presque sur son passage. Les Tourpiers ne laissaient qu’un seul jeu à leurs hôtes pour un succès 13-6 qui venait conclure une saison incroyable et concrétiser un retour en N1 que personne ne s’était permis de rêver en début de campagne. "Car on avait décidé de miser sur deux gosses de 19 ans qui venaient de promotion et découvraient la N2, rappelait Sébastien Potiez. On n’était pas favori au départ, loin de là, mais on l’est devenu au fil des luttes. On visait un championnat tranquille pour permettre à Loïc Clément et Siméon Van Stalle de prendre leurs marques mais la mayonnaise a pris plus vite que prévu. On s’est pris au jeu et, à un moment, on s’est dit qu’il fallait jouer le coup à fond en faisant tout pour être le plus compétitif possible. Et ça a marché pour notre plus grand bonheur et pour celui de ce club fantastique qui a un don pour la formation de ses jeunes. Cette montée au plus haut niveau, ça doit devenir un argument pour éviter que d’autres clubs viennent dénicher nos talents."

Le gros cœur de Siméon

Le mal a été fait par le passé, on ne compte pas les jeunes passés entre les mains expertes de Francy Maes et de ses formateurs pour partir par la suite vers d’autres cieux… Le mal a encore été fait cette saison avec le départ de Siméon Van Stalle vers Ogy! Quitter son club formateur sur un titre le rendait très fier. "C’est ce que je voulais! Je ne pouvais pas rêver mieux, disait-il les larmes aux yeux. Grandir durant près de quinze années dans un club et lui permettre de retrouver l’élite avant son départ, c’est génial! Partir de cette façon, c’est grandiose même si j’en ai gros sur le cœur. Je n’ai aucun regret d’avoir annoncé mon départ car c’est un choix que j’ai mûrement réfléchi. J’ai mes raisons mais ça fait quand même mal de quitter une telle famille. Je souhaite bon vent à Tourpes dans sa nouvelle aventure", concluait le joueur qui n’est pas encore sûr de croiser ses ex-équipiers la saison prochaine, Ogy devant disputer ce prochain week-end un barrage face à… Sirault pour sauver sa tête en N1.

Cyril et Benoît arrivent

Quelque part, suite au départ de Siméon, auquel s’ajoute celui de Nicolas Dulieu qui rejoint Isières, il faudra en partie reconstruire à Tourpes en vue du retour en N1. "C’est le mauvais côté des choses, grimaçait Sébastien. M ais la décision de Nico et Sim n’est que logique. Pour le premier, Isières est arrivé très tôt et c’était une possibilité en or d’être assuré de jouer au plus haut niveau. Pour le second, la tentation avec Ogy était forte car, de notre côté, on n’était encore certain de rien quant à notre avenir sportif. J’aurais préféré les garder mais on veillera à ce que Cyril Depraetere et Benoît Passon s’intègrent." L’un arrive de Biévène et l’autre débarque de Steenkerque pour compléter un effectif au sein duquel restent Loïc Clément, Antoine Huard, Sébastien Potiez et Jolan Warmoes.