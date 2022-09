Et de deux pour l’ASTE Kain!

Se déplacer à Liège un vendredi soir était tout sauf un cadeau pour les Kainois qui savent que Belleflamme est redoutable dans sa petite salle. Au terme d’une rencontre équilibrée, c’est l’expérience du groupe qui a fait la différence, permettant de réaliser un deux sur trois remarquable en ce début de saison. « J’aurais bien sûr signé des deux mains pour ce bilan, surtout avec deux déplacements, commentait Mathieu Bocquet. Le mental de l’équipe a été énorme, la prestation défensive impeccable. On a affiché beaucoup de solidarité, faisant déjouer les locaux. Avec les blessures de Basile Bachelard et d’Engulu-Anzela, on a vu Laurent Demaret livrer un bon match avec nous. Les joueurs auront mérité de fêter ça ce week-end au carnaval de Tournai. » V.C.