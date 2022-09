À la 10e, les locaux prennent l’avance par Renard sur un penalty. Un quart d’heure plus tard, Liétart double la mise. Lasalle relance la machine leuzoise à la 30e. Brunehaut se méfie du retour visiteur mais se rassure à la 75e suite au penalty transformé par Liétart cette fois-ci. Enfin, Vlaminck fixe les chiffres à 4-1 à quelques minutes d’un match très bien arbitré par Jonathan Delvaux, le coach leuzois.

Taintignies B – St Jean 3-2

Nouvel exploit des hommes de Rudi Bourlet, décidément intraitables à domicile. Galiegue et Leclercq donnent le ton dans les cinq premières minutes (1-1). Comme souvent, les locaux font le gros dos avant de faire mal au bon moment. À l’heure, Rose met Taintignies devant. Surpris, St Jean doit s’en remettre à un penalty pour rétablir la parité par J. Petit. On pense les visiteurs bien partis pour l’emporter mais c’était sans compter sur la motivation locale. À la 80e, les frères Bouvry s’y mettent à deux pour transformer le penalty qui permet à leur équipe de rafler les trois ponts sur le fil.

Obigies B – Herseaux B 3-1

Au quart d’heure, une frappe imparable permet à Herseaux de prendre les devants. Après deux tentatives infructueuses, les locaux rétablissent la parité à la 35e par Marlier. Peu après l’heure, ce dernier centre sur la tête de Platevoet qui donne l’avance aux siens. Enfin, à la 80e, Janssens sert De Coninck qui assure le succès de ses couleurs. Très bon arbitrage de l’entraîneur d’Herseaux facilité aussi par la correction des deux équipes.

Velaines B – Risquons-Tout 2-6

En menant 0-3 à la 15e par Mullie, Iborra et Dubrulle, les Hurlus ont vite fait la différence. À la demi-heure, Dewaele plie le match. Malgré tout, les locaux ne se laissent pas abattre et se relancent avant la pause sur un joli coup franc de Khiter. À la reprise, les Hurlus aggravent la marque sur un autogoal. C’est ensuite Salciccia qui se charge de transformer un péno avant que Dewaele ne fixe les chiffres à 2-6.

Escanaffles B – Montkainoise B 3-3

Rapidement, Vandevoorde fait 1-0 sur coup franc. Au quart d’heure, K. Huvenne prend la défense de vitesse et sert Deweer qui n’a plus qu’à conclure. Avec deux envois repoussés par les montants, les Kainois auraient pu recoller au score à la pause. Changement de décor ensuite avec des visiteurs qui renversent la vapeur par Fontaine, Lepez et Verkest. Les locaux ont un genou à terre mais se relèvent une dernière fois par Vandevoorde qui égalise à quelques minutes du terme. Dans les arrêts de jeu, Delcroix obtient la balle de match qu’il ne conclut pas.

Templeuve B – Estaimbourg B 0-3

Suite à une erreur d’appréciation de l’homme en noir, les visiteurs prennent vite l’avance par Gousseau. Les locaux tentent le tout pour le tout mais se font surprendre à vingt minutes du terme par Delloye, parti à la limite du hors-jeu. Une frappe lointaine de Fourez fixe les chiffres à 0-3 en faveur d’une bien belle équipe d’Estaimbourg B sur laquelle il faudra compter.