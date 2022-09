Bassily a encore un espoir de montée

La balle pelote, peut-être plus que d’autres sports, peut se montrer des plus surprenantes. Quand on a vu que Bassily avait battu Steenkerque le week-end passé et qu’il avait enchaîné par une belle victoire face Aisemont (13-8) le samedi, on se disait que le club était parti pour obtenir la montée. C’était sans compter sur un adversaire qui s’est réveillé ce dimanche pour infliger un 13-7, synonyme de défaite dans cette finale de Nationale 3. Mais pour Pascal Soetens, la déception n’était pas plus grande que cela. "Il y en a toujours un peu quand on ne parvient pas à décrocher les écussons, détaille le président des Bleus. C’est d’autant plus vrai quand on l’emporte à la maison sur un score assez large. Mais il faut juste reconnaître qu’Aisemont était injouable ce dimanche. Nos opposants ont récupéré leur petit milieu et cela a fait toute la différence. À la fin de la lutte, on se demandait même comment on a réussi à faire sept jeux tant c’était fort en face. Cela tapait très fort. Au point qu’on ne savait pas où livrer… À 3-0, on a réussi à revenir à trois partout. Mais ensuite, on s’est fait distancer à 7-3, 11-4 et même 12-7. Là, on a eu une chance à 40 à 2. Mais leur foncier, qui était en grande forme dimanche, nous a tapé une balle outre au bond. Dommage".