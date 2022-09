Un titre amplement mérité pour Thieulain: "On a dominé la saison", estime Damien Famelart

Ce titre, Thieulain le mérite amplement au terme d’une saison qu’il a dominée de bout en bout. Aussi bien en phase classique que durant les prolongations. "On a pris toutes les équipes au sérieux durant ces play off. Si je reprends la demi-finale contre Kerksken, on a su les prendre à la gorge d’entrée. Aussi bien le samedi que le dimanche. On a entamé chaque lutte avec la rage au ventre. C’était pareil contre cette équipe d’Isières qui réalisait de gros play off. Il fallait être sérieux. Ce qu’on a réussi en faisant le gros du travail dès samedi. On a su faire tourner les choses en notre faveur. Mais c’est aussi (surtout) parce qu’on a des joueurs très talentueux et un bon mixte entre jeunesse et expérience. Ce titre est amplement mérité car on a dominé tout le championnat. Au final, nos seuls regrets, ce sont cette défaite en finale de Coupe de Belgique et celle à Sirault". On imagine déjà que les Thieulinois voudront remédier à cela dès la saison prochaine.