Malgré la défaite, Dimitri Dupont est fier de ses troupes

Toutefois, cette défaite ne doit en rien atténuer les superbes play off réalisés par les gars de la Fraternelle. "Au début des play off, dans les vestiaires, on s’est dit que c’était le moment pour faire quelque chose, poursuit le capitaine. On a débuté par Maubeuge qui était dans une grosse forme alors que nous, c’était moins le cas. On a su bien jouer en bloc. On était déjà heureux de poursuivre l’aventure un week-end de plus. Puis, le tirage au sort a été favorable pour nous. Baasrode était un adversaire compliqué mais abordable. C’est la magie d’Isières: on sait que tout est possible avec nos supporters qui nous poussent. On a su jouer vraiment très fort face à un bel adversaire. Je retiens qu’on est parti de là-bas sous une belle ovation. Cela montre le respect qu’il y a entre les clubs. En étant à notre top, on a su se hisser jusqu’à cette belle finale. Elle permet d’équilibrer la balance par rapport à notre dernière saison. Cette année, on était plus en dents de scie. Mais, comme on a su s’offrir cette belle double lutte, elle est plus que réussie".

«Je quitte ma 2efamille»

Pour Dimitri Dupont, les luttes du week-end étaient doublement particulières. D’abord parce qu’il quitte Isières. Mais aussi car il rejoint son adversaire lors de cette finale. "J’ai joué de nombreuses années à Isières. C’est comme ma 2efamille. Je n’ai que des amis ici. Maintenant, j’ai fait le choix de rejoindre le Wolfpack. J’avais envie de voir autre chose. C’est le genre d’opportunités qu’il faut saisir car elles ne vont peut-être plus se reproduire plus tard. Je ne peux pas dire que j’avais fait le tour à Isières. Mais j’ai désormais l’occasion de rejoindre un effectif très talentueux avec Nicolas Becq, Tanguy Metayer, Kévin Vandenabeele, Corentin Wattier et Damien Famelart. J’ai envie de voir ce que je peux leur apporter. Puis, Thieulain reste un club de la région qui attire beaucoup de monde. Je m’entends bien avec de nombreuses personnes ici. Elles sont heureuses de m’accueillir et moi, je suis très content de les rejoindre".

Et nous, on a déjà hâte d’être à la saison prochaine pour voir jouer ce Wolfpack qui semble plus fort que jamais!