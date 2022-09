Le titre pour un Thieulain tout simplement trop fort !

Dans tous les cas, c’était une belle finale face à la Fraternelle qui réalisait de gros play off. On se connaît tous et on va pouvoir faire une belle fête tous ensemble".

«Ce dont chaque sportif rêve»

Son capitaine, Tanguy Metayer, abondait dans le même sens. "On a bien géré cette finale. On a été très bon samedi avant de conclure comme il le fallait ce dimanche". Pour les Thieulinois, il s’agit d’un 2etitre après celui décroché contre Kerksken en 2019. "C’est magnifique. C’est ce dont rêve chaque sportif, peu importe sa discipline. Il n’est peut-être pas aussi beau que le premier. Mais le principal est là, c’est cet écusson accroché à notre poitrine. En plus, on a la chance de le fêter deux fois à la maison. La fête n’en est alors que plus belle avec tous les gens qui sont là pour nous, plein d’engouement. Maintenant, on espère que cela se reproduira encore plusieurs fois".

Avec l’arrivée de Dimitri Dupont, pour compenser le départ de Donation Delbecq, les Canaris auront en tout cas un effectif de rêve. "On aura une belle équipe mais il faudra jouer. Une saison, c’est long. Il faudra être prêt pour le mois de septembre qui sera décisif avec les play off. On va s’y préparer au mieux et travailler comme il se doit pour y arriver. On aimerait bien entamer une belle série et rester sur le devant de la scène pendant quelques années encore". Et Nicolas Becq de conclure. "On voulait à tout prix le titre cette année. Et on le voudra encore l’année prochaine". Bha tu sais quoi Nicolas, on n’en doutait pas une seconde!