Claude Leleux, le coach isiérois, se montre beau joueur: "Thieulain mérite son titre mais on les a fait douter"

Plus que la défaite, le coach isiérois préférait retenir les superbes play off. "Cela a été magique pour nous. On a géré le 2etour pour éviter la 7eou 8eplace. On a privilégié les tournois où on a accroché une finale de Coupe de Belgique, une autre à Thieulain et une demi à Sirault. En play off, on a fait face à des équipes de bon niveau. On a su élever le nôtre et donner une belle intensité. Face à Thieulain, on voulait éviter d’être ridicule. Et même si on était diminué, on y est arrivé. Surtout samedi".

L’entraîneur aura en plus pu vivre cette finale de l’intérieur en montant pour les deux derniers jeux. "Le public me l’a demandé pour permettre d’ovationner Dimitri Dupont qui nous quitte. C’était sympa. De mon côté, je voulais juste éviter de livrer une balle courte. C’est la première fois que je me disais ça dans ma carrière", sourit un Claude Leleux qui se tourne déjà vers le prochain exercice. "On perd la moitié de notre effectif. Le plus important sera de retrouver l’âme qui fait la force d’Isières. Cela demandera beaucoup de travail. Si on y arrive, ce sera déjà une première victoire".