"Certains ne croyaient pas en nous", rappelle Geert Vandervelden après le titre thieulinois

Et pourtant, rien n’a été épargné au Wolfpack avec l’absence de Corentin Wattier, retenu par l’armée. "Mais c’est la preuve que tu ne peux pas jouer pour le titre à cinq. Il faut un effectif complet. C’est pour cela que Damien avait joué durant plusieurs tournois. Afin de faire face à n’importe quelle blessure". Et durant cette finale, les Canaris ont tout simplement été injouables. "J’appelle mes gars des "loups". Quand ils veulent attaquer une proie, ils ne lâchent rien. On l’a encore vu samedi. À 5-5, ils ont su choisir le bon moment pour faire mal à Isières avec les deux superbes coups de Tanguy Metayer. Aujourd’hui, on n’a jamais paniqué. Le plus important, c’était le premier tour de livrée. On l’a emporté 3-2 durant les deux jours. On a su analyser notre opposant, trouver la bonne tactique. Puis, on était parti".

La saison prochaine, Thieulain sera une véritable armada avec l’arrivée de Dimitri Dupont. Le début d’une longue série de titres? "Je ne veux pas penser à cela. Le sport est beau car il dépend de beaucoup de choses. Une blessure peut tout changer. On va donc prendre lutte par lutte et travailler pour nos objectifs. Quand tu es dans un club comme le nôtre, on doit toujours viser le titre. Mais cela dépend de beaucoup de choses".