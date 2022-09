Zakarya El Araïchi, la hargne en héritage

Zakarya, 20 minutes vous ont suffi pour sortir votre nouvelle équipe de l’impasse…

Je suis monté vers la 70e avec, comme consigne, de signer la même rentrée que sept jours plus tôt face à Onhaye. Mais idéalement, de faire cette fois trembler les filets! Je voulais vraiment apporter un plus à l’équipe car, à 0-0, un petit goal permettait au groupe de l’emporter. Et comme c’était un premier succès, j’étais motivé à me mettre en évidence.

Mission accomplie avec le seul but de la partie que vous inscrivez à deux minutes de la fin…

C’est donc une bonne rentrée de ma part puisqu’elle a rapporté trois points. Pourtant, c’était un match compliqué, sur un terrain capricieux. Le seul moyen de s’en sortir était de se battre sur chaque ballon, dans chaque duel.

C’est de cette façon que vous avez inscrit votre but…

En allant au pressing, en ne lâchant rien! Je me suis retrouvé entre le médian défensif et le défenseur central. En pressant le premier des deux, je l’ai forcé à jouer avec le second qui s’est senti en danger et a remis en retrait à son gardien mais trop mollement. J’ai intercepté le ballon pour aller gagner mon face-à-face avec le portier adverse.

Cela vous fait un goal en une grosse quarantaine de minutes, c’est pas mal, non?

Un bon début. Mais si je suis redescendu en D3, c’est pour jouer et non être remplaçant. Vu mon arrivée tardive dans le groupe, je comprends avoir été sur le banc contre Onhaye et à Couvin mais ici, je veux jouer le plus possible.

Vous revendiquez une place de titulaire ce dimanche?

Oui, j’espère l’être! J’ai envie de prouver que je peux être important pour mon équipe en commençant les matches et en mettant des buts.

Quel type de joueur êtes-vous?

Ce qui me plaît, c’est évoluer en neuf. Quand il y a de l’espace à prendre, j’aime bien. Je suis assez puissant, j’aime aller au duel, je ne lâche jamais rien, je suis un hargneux.

Vous savez que là, vous donnez la définition du Pays Vert…

Ce n’est pas fait exprès mais ça ne m’étonne pas que mon profil colle à celui de l’équipe. Finalement, via mon style de jeu, je me suis vite intégré. Je me sens bien à Ath, dans un club très familial. C’est cool!

Comment y êtes-vous arrivé?

Je sors d’une saison compliquée à Mons. Très vite, j’ai été blessée. Trois mois sur le côté pour une déchirure! Ensuite, je n’ai pas su convaincre le coach de me faire sortir du banc. Cela ne m’a pas empêché de quitter Mons et la D3 pour rejoindre les Francs Borains et la N1 en mai dernier. J’y ai fait la présaison mais il ne faut pas se mentir, l’effectif au RFC est bourré de qualités et je ne pense pas que j’aurais pu disposer de beaucoup de temps de jeu. Après une année galère, je dois pourtant jouer et c’est pour cette raison que j’ai accepté le prêt à Ath avec un retour en D3. Choix d’autant plus acceptable que le Pays Vert se veut plus ambitieux que les saisons passées.

Quel projet vous a-t-on vendu?

On m’a parlé de tour final. Et après avoir pris le pouls du vestiaire durant deux semaines, je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas possible d’y arriver même s’il y a de gros adversaires dans la série. Mais quand je vois la saison passée un Binche champion et un Manage au tour final, je me dis que le Pays Vert de cette saison n’a pas grand-chose à leur envier en fin de compte.

Et sur le plan individuel, quelles sont vos ambitions?

Mettre le plus de buts possible. C’est l’ambition de tout attaquant. En n’étant pas là pour le premier match et en commençant sur le banc les deux suivants, j’ai pris un petit retard mais je compte le combler pour éventuellement devenir le meilleur buteur de la série. Ce serait beau et ça voudrait dire que l’équipe aura aussi fait une grande saison.

Il est inutile de vous demander si vous voulez être décisif face à Uccle ce week-end…

Pas la peine! Uccle n’a pas encore pris de point cette saison. On est dans la même configuration qu’à Couvin qui était aussi à zéro unité… De nouveau, il faudra éviter d’encaisser car on a vu face à Onhaye que ça nous mettait de suite en difficulté. Il faudra mettre la pression d’entrée de jeu et ne jamais laisser l’adversaire y croire. On se doit de l’étouffer pour qu’il ne puisse jamais prendre sa respiration.

Vous la devez à qui, cette détermination?

Le côté hargneux, c’est assurément de mon père. Je crois qu’il m’a transmis ça de sa façon qu’il avait à lui de jouer et se comporter sur le terrain.