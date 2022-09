Un début déjà crucial au PVTM et à Lessines

Central depuis plusieurs saisons à Mouscron, Louis Graulich a joué avec Nicolas Anrys à l’OTT. Et il n’en dit que du bien… "Il est à l’écoute de tous les joueurs et essaie de les corriger quand c’est possible. Il a déjà une bonne expertise de l’équipe car il est venu voir nos derniers matches en N3. Il sait ce qu’il y a à améliorer! Il varie ses exercices, met une belle ambiance aux entraînements. Avec lui, on retrouvera vite le goût de la victoire. On parlera des ambitions ensuite. Ce match sera un bon test et va avoir des conséquences sur la suite. À nous de faire en sorte que cela se passe bien."

C’est le lendemain que vont se jouer les trois autres rencontres qui ont retenu notre attention. Les deux premières verront les dames de Lessines et Saint-Ghislain s’affronter en P1 et en promotion. La P1 à 12h30 et la promo à 16h, les deux matches se jouant au Jacky Leroy. Deux confrontations qui vont valoir le déplacement tant les forces en présence des groupes de chaque club semblent proches de leur adversaire respectif. Avec un intérêt tout particulier peut-être pour celle de promotion qui opposera un ancien candidat au titre et une équipe locale certes reléguée la saison passée, mais qui, bien renforcée, sera une des valeurs sûres de la série, sûrement très difficile à jouer à domicile. Enfin, retour à Mouscron pour le quatrième duel. En P1, mais chez les hommes, cette fois! Avec un premier test pour les néo-promus d’Enghien qui se mesureront à 18h à des Hurlus fortement remaniés. "Un adversaire dont il faudra se méfier, prévient Rémi Martinez, un coach désireux d’engranger au plus vite un maximum de points. Un match qui tombe bien. Une victoire rassurerait les plus jeunes qui, montés de P3, découvrent le niveau."