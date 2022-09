Tom Bonnet: «En handball, il faut prendre des risques»

De Nantes à Waterloo…

Ce qui en fait des kilomètres avec les déplacements à Tournai pour le hand! "Mais jusqu’ici, ce n’est pas un souci. On verra si je dirais encore ça en hiver, rigole l’ex-joueur de Waterloo qui avait envie de passer un cap cette saison. En D1 LFH (NDLR: série où joue la seconde équipe de l’Estu, soit deux étages en dessous de la N1) , j’ai pu développer mes qualités individuelles. Je jouais dans un groupe composé d’éléments affichant des niveaux très hétéroclites. On était trois ou quatre un peu au-dessus, ce qui nous poussait à prendre le jeu à notre compte. Maintenant, ce qu’il me manque, c’est le jeu plus collectif. Et c’est pour cette raison que j’ai accepté la proposition de rejoindre l’Estu cet été."

Ce n’est que le troisième club que découvre le Français arrivé en Belgique à l’âge de 18 ans pour ses études. "J’ai débuté le hand à 12 ans à Nantes. J’ai eu un parcours basique chez les jeunes, sans explosion de ma part, ni repérage de gros clubs. Une fois à Louvain-la-Neuve, j’ai joué pour l’unif, puis à Waterloo pendant quatre ans, dont deux perturbés par le Covid."

Et Tournai, c’est comment? "Juste super! J’ai été très bien accueilli. Dès mon entraînement d’essai, j’ai compris que c’est ici que je devais venir (NDLR: le club de Kraainem, promu en N1, s’était aussi positionné) . Je découvre un niveau que je ne connaissais pas et je sens que le groupe me pousse vers le haut et que je progresse déjà."

«Montrer le bon visage»

Et la polyvalence de Tom sur les trois postes d’arrière constitue déjà un atout pour l’Estudiantes qui attend pas mal de lui. "C’est bien ce que j’ai cru comprendre du staff! Ça ne me dérange pas, c’est une pression positive qui rencontre mon envie de beaucoup jouer et d’aider au maximum le groupe. Ce qui me plaît, ce sont les adversaires qui ont du répondant, explique cet ancien ailier. J’ai été formé à l’aile, puis 25 centimètres au niveau de la taille ont poussé un de mes entraîneurs à me décaler au poste d’arrière."

C’est de là qu’il aime créer le danger, comme à Sasja la semaine dernière! "Mais ce qui compte toujours, c’est le visage montré par l’équipe et là-bas, on s’est planté en livrant un non-match. Même si, en face, c’était fort, on aurait dû faire mieux et surtout ne pas baisser les bras. En deux matches, on a montré autant de visages! Contre Eynatten, avec l’appui du public, malgré le revers, il y avait beaucoup de positif. À Sasja, une fois dans le dur, le collectif a plongé avec des individualités jouant trop leur carte personnelle."

À rectifier ce samedi soir face à Courtrai dans le derby. "J’ai cru comprendre que c’était un match spécial pour le club. C’est le genre de duel qui me plaît car, au-delà de la victoire, il y a un enjeu supplémentaire, celui du prestige entre deux équipes qui se connaissent bien. Pour réaliser une bonne prestation, on a mis beaucoup de choses en place cette semaine. En attaque mais surtout en défense où l’on doit faire preuve de plus de solidité. On a la moins bonne défense de la série, ça doit changer car les victoires passeront par là. Si on n’est pas favori face à Courtrai (NDLR: qui a gagné ses deux premiers matches), on se lancera dans le match le couteau entre les dents. Avec l’aide des supporters, on donnera tout!"