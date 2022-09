Ogy pour le maintien et Bassily pour la montée ont les cartes en main

Le week-end sera également décisif pour Ogy. Mal embarqués en début de play-down, les Lessinois ont su retourner quasiment totalement la situation. Désormais, ils ont toutes les cartes en main pour s’assurer au moins la place de barragiste. Il leur "suffit"de battre Hamme-Zogge samedi et Grimminge dimanche. Deux luttes qui se joueront à domicile. Mieux encore, Maxime Ghislain et ses coéquipiers pourraient même assurer leur maintien direct. Pour cela, ils doivent coûte que coûte prendre trois points contre la lanterne rouge et espéraient que Gaalmarden batte le leader dans le même temps. Les deux premiers compteraient alors 22 unités et s’offriraient de la sorte une magnifique finale!

Enfin, précisons que Blicquy terminera sa saison face à Fontaine et Biévène chez lui. Avant d’entamer sa reconstruction en N3.