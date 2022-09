Le RDM pour le titre, le CNT pour le Top 5

Début de saison: «Un peu tôt»

La préparation estivale a été impactée par une date de reprise du championnat tombant une bonne semaine plus tôt que d’habitude. "C’est pourquoi on a repris les entraînements dès le 1er août, dit le Tournaisien Sam Gomez. Malgré les vacances de certains, ça a permis de bien se préparer dans l’ensemble. Je suis content car, pour une prépa, je n’ai jamais senti autant de motivation."

Du côté de Mouscron, on n’aurait pas craché sur une petite semaine de préparation en plus. "Ça n’aurait pas été de refus, confirme Gabo Gallovich. On a repris le 16 août pour un mois de préparation qui reste le minimum. Lors des quinze premiers jours, on a bossé dur sur le plan physique. On a ensuite travaillé la technique, le jeu avec ballon et la tactique, mais on manque logiquement du rythme des matches malgré des amicaux."

Ambitions: «Faire mieux!»

Au niveau des objectifs, le CNT et le RDM ont en commun le fait de vouloir faire mieux que l’année passée. "Mais la comparaison s’arrête là, note Sam. Mouscron jouera le titre alors qu’on vise mieux que notre sixième place de l’exercice précédent. On veut être dans le top 5 pour jouer les play-off. Dans notre projet basé sur la jeunesse, chaque saison doit amener ses progrès. Mais la concurrence sera rude car, derrière Mouscron, Courtrai, Anvers, La Louvière, Malines et Eeklo seront autant de candidats, à nos côtés, pour les quatre places restantes."

À Mouscron, on sait qu’on sera la formation à battre. "On est un club du top et on a l’habitude de la pression. On sait la manière dont ça fonctionne. Vouloir le titre n’est que logique vu notre noyau. Si on donne tout, on sera sur la bonne voie même si rien n’est jamais acquis et on l’a vu la saison passée puisque tout s’est joué sur le partage à Anvers, sur un petit but, à quelques secondes près. Et ça, il faut savoir aussi l’accepter pour ensuite se relever en comblant les failles entrevues."

Concurrence: Loups à surveiller

Malines, champion sortant, peut-il récidiver? "C’est difficile à dire mais je ne pense pas, répond Sam Gomez qui ne se gêne pas pour mettre toute la pression sur le voisin. Je ne crois pas en Malines car Mouscron est sur papier au-dessus du lot. C’est toujours dans l’eau que ça compte, on est bien d’accord mais avec ses renforts, si le RDM ne réussit pas le doublé qu’il vise, ce sera la cata! Maintenant, rien ne sera simple pour lui car tout le monde voudra sa peau. Les matches entre les autres candidats au Top 5 s’annoncent serrés. La Louvière s’est renforcée et on est un peu plus fort que l’année passée. Malines et Anvers ont perdu des joueurs importants, Courtrai reste Courtrai, Eeklo a gagné en expérience avec Zwart. Le championnat sera passionnant."

Gabo partage globalement cet avis: "Il faudra faire attention à La Louvière qui avait déjà une belle équipe et s’est renforcée avec deux étrangers d’expérience. Il y a des bruits de couloir qui font de Malines un champion affaibli mais les Pirates surferont sur la vague de la réussite. Anvers et Courtrai, ça reste bon! Eeklo n’est pas à sous-estimer. Tournai m’avait déjà laissé une bonne impression en fin de saison passée. Avec un an de plus, le CNT a encore de meilleures chances de mieux se comporter. Je m’en méfie donc. Ce championnat sera équilibré et chaque semaine, il faudra savoir donner le meilleur afin de ne pas connaître de désillusion."

Play-off: «Nul sportivement»

Quant au retour des play-off: "Pour l’équipe qui finira en tête de la phase classique, donc Mouscron, ce ne sera pas une bonne nouvelle. Par contre, pour les quatre équipes qui suivent, et on espère être dedans, c’est une seconde chance offerte, sourit Sam qui ironise aussi la division des points par deux. Sportivement, c’est nul! Au niveau du suspense, ça favorise à nouveau les formations de seconde zone comme... Tournai, donc c’est cool!"

Pour Gabo, ce ne sont pas les play-off, le souci, mais la formule choisie! "Si on joue des play-off, partons sur six qualifiés. Les deux premiers passent d’office en demi-finales en récompense de leur tenue en phase régulière; le troisième et le quatrième affrontent respectivement en quarts le sixième et le cinquième. Tu fais ça sur deux matches, en aller-retour."

Effectif: «Plus complet!»

C’est par deux ou trois retouches que le CNT et le RDM ont procédé pour revoir leur noyau. "On a perdu Bastien Brismée et Alex Kubat mais on gagne les jeunes Français Matis Baouche et Louis Boussard. Des amis de Maël Leseney qui arrivent de Douai en raison de leurs études à Tournai. Ils sont séduits par notre projet. Et on a Eloi Minet qui revient bien dedans et complète un bel effectif qu’encadrent toujours nos trois vieux, Justin Kubat, Sandor Hirbek et Florent Boulogne", note-t-on à Tournai.

Et à Mouscron? "Mathias Zwart nous a quittés pour Eeklo mais on a compensé avec le retour de Samy Labreg. On a également recruté Alexis Dupont qui est un joueur très polyvalent, sans oublier Clément Croquet qui va amener une grosse plus-value à un groupe qui se veut complet et particulièrement bien équilibré", se réjouit Gabo Gallovich.

Piscine: «Passer au travers»

Si Mouscron a récupéré sa piscine au bout de sept mois de travaux, Tournai sera privé de la sienne durant un an et demi minimum. "Un fameux handicap surtout sur deux saisons, mais on va passer au travers grâce à la jeunesse. À 18 ou 20 ans, on est content d’être là et on vient volontiers à l’entraînement, on veut jouer que ce soit à Tournai, Kain, Courtrai, Mouscron, Lille ou La Louvière, on s’en fiche un peu. La motivation est intacte même si les rencontres à l’Orient, dans ce bassin particulier avec l’appui du public, nous manqueront", confie Sam plaint par son confrère hurlu. "Après avoir été privé de bassin, on l’apprécie encore plus une fois qu’on le retrouve. On ne devra plus se farcir tous ces kilomètres juste pour s’entraîner. On va retrouver le public qui peut faire la différence à domicile. Au final, ça n’a duré que sept mois. Je plains vraiment le CNT pour qui cela va prendre bien plus de temps."

Directement dans le bain…

Ce samedi, Tournai reçoit Courtrai à La Louvière (21h15): "On est directement dans le vif du sujet face à un concurrent direct, sans Jules Keunebrock qui purge son dernier match de suspension", commente son coach. Mouscron joue Eeklo à l’extérieur (20h): "Un match-piège face à une équipe souvent embêtante au sein de laquelle un certain Mathias Zwart sera sûrement archimotivé."