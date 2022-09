A deux luttes du titre, Tourpes et Antoine Huard veulent aller au bout

Toutefois, si tout n’a pas été rose l’année dernière, le grand milieu des Bleus n’aura aucune rancœur au moment de pénétrer sur le ballodrome adverse. "Nous n’avons pas toujours eu les mêmes opinions avec le comité. Je n’ai pas ma langue en poche donc je l’ai dit. Mais les discussions ont eu lieu. Il me reste de la déception. Mais je n’ai aucun mauvais sentiment envers le club."

Le samedi une nouvelle fois décisif?

D’autant qu’à Tourpes, Antoine a trouvé un encadrement dans lequel il se sent parfaitement épanoui. "J’ai retrouvé le plaisir sur et en dehors du terrain. On a un chouette groupe où la jeunesse et l’expérience sont parfaitement réparties. Cela fait beaucoup de bien. On vit une année parfaite et on prend beaucoup de plaisir. D’autant que l’on ressent le soutien du comité mais aussi du public. Avec pas mal de jeunes du club et de parents qui viennent nous voir. Tourpes travaille encore un peu à l’ancienne. Dans une ambiance très familiale. J’aimerais m’y fixer quelques années avant de prendre du recul."

Mais avant de penser à cela, l’Isiérois veut décrocher le titre. "On peut déjà lire sur les réseaux que Tourpes fera comme les autres années, qu’il ne veut pas monter. Mais on veut prouver l’inverse. Et sans passer par le barrage. Même si ce n’était pas l’objectif de base. On voulait avant tout intégrer nos deux jeunes qu’on savait talentueux (NDLR: Siméon Van Stalle et Loïc Clément). Cela a fonctionné mieux qu’attendu car les deux réalisent une grosse saison. Il suffit de se référer au premier tour de Loïc qui était tout bonnement exceptionnel. Entre nous, on se disait qu’un podium était jouable. Mais quand on a vu notre place de leader à la fin des luttes aller, on s’est fixé de finir en tête. Ce qui a fait notre force, c’est de penser aussi à court terme. On se disait que là, on devait prendre deux points, là trois. Et quand on arrivait à prendre le bonus, on s’obligeait à confirmer le lendemain. Août a été un peu plus compliqué. Mais je pense que notre défaite face à Ninove nous a fait du bien. Cela a permis à tout le monde de se reconcentrer. Cela nous a permis d’enchaîner durant ces play-off."

En effet, dans cette compétition à élimination directe, les hommes de Sébastien Potiez sont tout simplement létaux. Il suffit de se référer aux scores: 1-13, 13-6 contre Saint-Servais puis 2-13, 13-7 contre Genappe. "Dès le départ, on s’est dit que le plus important, c’était la lutte du samedi. C’est là que l’on doit marquer le coup. Cela nous a bien réussi jusqu’à maintenant. Pourtant, Saint-Servais était le match piège par excellence. On se souvenait bien de notre défaite 13-4 en phase classique. Puis, ce fut Genappe qui ne devait jamais finir si bas en phase classique. Il y avait quelques absences chez eux le samedi. Mais cela n’aurait rien changé. On était sur un nuage."

«Le comité est prêt à nous suivre»

Antoine et ses coéquipiers espèrent en faire de même ce week-end. "Mais ce ne sera pas évident face à Sirault. Bien qu’on annonce quelques absences chez eux le samedi car il y a le mariage d’un de leurs joueurs. À voir… Je m’attends en tout cas à une lutte pour le moins électrique car les clubs sont proches. Il y a toujours un peu de rivalité. Il faudra aussi voir les conditions climatiques. Car on n’annonce pas un super week-end. Puis, le ballodrome de Sirault est difficile à appréhender. Cela dépend donc de beaucoup de choses. On ne doit pas non plus se fier aux résultats obtenus en phase classique. Certes, on a gagné deux fois. Mais en finale, tout est différent.

À notre image, la montée directe n’était pas spécialement l’objectif de base de notre adversaire. C’était plutôt de reconstruire sur des bases saines. Mais maintenant que l’opportunité est là, personne ne va cracher dessus. De notre côté, on a reçu la certitude que le comité était prêt à nous accompagner en cas de titre. Maintenant qu’on est là, il y aura de la déception si on ne le décroche pas. On veut clôturer au mieux cette superbe saison. Et ce ne sera pas le cas avec un barrage."