Jérémy, vous allez retrouver le club de la Montkainoise après pas mal d’années. Quel est votre sentiment?

J’ai commencé à Kain à 6 ans pour quitter le club à 28… Ça fait un sacré bail. Ce n’est pas la première fois que je rencontre mes ex-couleurs puisque j’ai joué avec Obigies en P3 contre l’équipe B. J’y entraîne les U10 et donc je viens souvent. Par contre, en tant que joueur, c’est vraiment un retour! La dernière raison qui me donne envie d’être vite à dimanche, c’est que je vais rencontrer mon beau-fils Arnaud Lamarche. 21 ans pour lui, 33 pour ma part, le jeune va vouloir battre le vieux, je vais devoir montrer que l’expérience paie toujours! Et je vais jouer en plus contre des gens que j’ai entraînés.

Quels souvenirs gardez-vous de votre période kainoise?

La première montée de P3 en P2 avec Laurent Debruxelles à l’issue du tour final avec beaucoup de joueurs de ma génération que je vois encore aujourd’hui. Une vraie bande de copains, une ambiance incroyable. La deuxième montée de P2 en P1 avec Gérard Nauw, mon premier titre direct avec un sacré groupe.

Qui aurez-vous plaisir à revoir?

Comme j’entraîne encore les jeunes, je revois pas mal de monde chaque semaine. Croiser Nadine et Henri fait toujours plaisir mais aussi le T2 Olivier Mexence, un bon ami hors du terrain.

Capitaine à Kain et capitaine à Obigies, c’est pareil?

Non parce que j’ai beaucoup plus d’expérience maintenant qu’à mes débuts! À Kain, il s’agissait d’un choix par défaut parce que j’étais un enfant du club. Quand Alex Depraeter m’a confié le brassard à Obigies, j’ai pris ça comme une marque de confiance. Je ne sais pas si mon vécu me fait faire moins de bêtises mais j’ai beaucoup moins de scrupules d’en commettre!

Un mot sur la situation de votre ancien club… Surpris du début de saison compliqué?

Je suis déçu pour eux parce que la Montkainoise mérite sa place en P2; déçu aussi que le travail acharné de Bis et Olivier ne soit pas encore récompensé. Il leur manque juste une victoire afin de se lancer mais pas cette semaine évidemment! Je ne suis pas autrement surpris de leurs difficultés parce que le groupe a très peu changé. On y intègre toujours beaucoup de jeunes du club. Hors de question de dépenser des milliers d’euros pour construire l’équipe.

Peut-on affirmer qu’Obigies est clairement favori?

Oui, on ne peut pas se cacher vu nos places au classement. Ça ne veut pas dire qu’on va sous-estimer les Kainois, bien au contraire. Fabien Delbeeke n’arrête pas de le rappeler depuis le coup de sifflet final du match contre Anvaing et il le fera jusqu’à dimanche 15h.

Que doivent craindre le plus vos équipiers?

La fougue et la jeunesse de Kain qui va y aller à fond alors qu’on a parfois tendance à un peu trop réfléchir. Ce n’est pas bon d’agir de la sorte!

Deux défaites contre de belles équipes; deux victoires contre de belles équipes! Drôle de début de championnat. Comment l’analysez-vous?

Difficile… Il y avait moins de cohésion, d’envie en début de saison! Il y avait trois lignes distinctes qui ne jouaient pas les unes pour les autres. Les changements apportés à la pause au Pays Blanc ont été payants. Je crois aussi que Julien Labarrère nous a bien aidés, s’énervant sur ses équipiers qui ont perdu le fil.

Obigies est-il définitivement sur de bons rails?

Je l’espère mais on verra. À l’entraînement, c’est déjà plus détendu et en match plus libéré aussi, on l’a vu contre Anvaing. C’est aussi mon cas. Je n’avais pas réussi à insuffler le moral qu’il fallait en début de saison. Ça va mieux.