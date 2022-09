Qu’attendre de cet historique Isières – Thieulain? «Quoi qu’il arrive, on aura marqué l’histoire du sport et la nôtre»

Messieurs, cette finale est-elle la plus belle que l’on pouvait imaginer?

DimitriDupont: Nous sommes des villages voisins. Tout le monde se connaît. En temps normal, c’est déjà un super derby qui attire du monde. Ici, on espère que ce sera encore plus car c’est une finale.

Donatien Delbecq: On a la chance avec Dimitri de vivre cette lutte historique. Il n’y avait jamais eu deux clubs de Wapi en finale. On espère y faire un grand match et que le meilleur gagne. Mais quoi qu’il arrive, on doit se souvenir qu’on est en train de marquer l’histoire du jeu de balle mais aussi la nôtre. Dans dix ans, on se souviendra, même si on a perdu, que c’était contre Thieulain ou Isières.

Pour beaucoup, Thieulain est le grand favori. Partagez-vous cette opinion?

D.Du.: Par rapport à la phase classique, oui. Le Wolfpack a terminé premier. Il a décroché de nombreuses victoires. Il vient de sortir Kerksken en demi. Pour nous, la saison a été plus en dents de scie. On a perdu certaines luttes qu’on ne devait pas perdre. On a montré certaines faiblesses. Mais depuis, on s’est bien rattrapé en play-off. On a sorti Maubeuge et Baasrode, ce n’est pas rien! On a prouvé à six, et avec Claude Leleux, qu’on était capable. Maintenant, ce n’est que du bonus. On y va sans pression. Sauf celle nécessaire pour bien jouer.

D.De: Attention, Isières est à craindre. Avec ce que l’on a réalisé en championnat et notre passif sur les quinze dernières années, on nous met l’étiquette de favori. Mais en finale, tout est remis à zéro. C’est du 50-50. Et on devra se battre et être à la hauteur de l’événement si on veut l’emporter.

Que craignez-vous le plus chez votre adversaire?

D.Du: Que les six soient en pleine forme en même temps. Mais d’un autre sens, on ne veut pas non plus un adversaire en moindre forme. On veut que les deux équipes soient au top et qu’on puisse offrir du beau spectacle. Mais je ne leur souhaite pas le meilleur non plus car ce sera déjà assez dur comme cela (rires).

D.De: Le premier point, c’est Dimitri Dupont. C’est un meneur d’hommes aux qualités techniques impressionnantes. Le deuxième, c’est la force tactique de Claude Leleux. Le jeu de balle, ce n’est pas qu’un sport de force. Il faut jouer avec sa tête. Je pense qu’il y a ces deux moteurs et que tout le reste de l’équipe suit.

Cette finale risque de se jouer sans Corentin Wattier (Thieulain) et Renaud Raguet (Isières). Comment s’adapter à ces absences?

D.Du: On ne sait pas encore si Renaud pourra jouer ou non. Ce sera à lui de voir le jour J. Mais je souhaite réellement qu’il soit là. Déjà parce que c’est mon cousin. Comme il arrête, c’est le dernier week-end où l’on pourra profiter ensemble. Puis, il mérite d’être là par ses performances. Si on arrive à cet étage, c’est aussi grâce à lui. On en parle moins mais c’est un sacré foncier. Il est très régulier dans ses performances. Je serai triste s’il devait manquer ce rendez-vous. Mais on ne peut pas aller à l’encontre de la santé.

D.De: Corentin est absent depuis le début des play off (NDLR: à cause de son métier au sein de l’armée). On est déjà rodé pour cela. Je tiens aussi à dire que je serai triste pour Renaud s’il ne devait pas être là. Je lui ai envoyé un SMS en ce sens. Je serai triste s’il était absent car on se connaît très bien. On s’affronte régulièrement depuis qu’on est petit. Puis, c’est une première finale pour lui et il arrête dans la foulée. Cela doit être l’apothéose pour lui. Même si je ne souhaite pas qu’il la gagne (rires).

L’expérience pourrait faire la différence dans ces deux luttes. Avantage pour le Wolfpack à ce niveau?

D.Du: C’est une première finale pour nous. Toutefois, on est plusieurs à avoir acquis de l’expérience lors de rassemblements de l’équipe nationale mais aussi grâce à notre victoire en Coupe ou à Bruxelles. On pourra dire que c’était au tirage au sort. Mais je retiens surtout le 7-2 contre Kerksken où on était injouable. Mais il faut reconnaître que Thieulain a plus de bagages que nous. Ils font de gros résultats depuis plusieurs années. Puis, ils ont déjà été champions.

D.De: Quand tu es capable de gagner la Coupe de Belgique et la Grand-Place de Bruxelles, c’est que tu as l’expérience pour gérer les grands rendez-vous. Mais c’est vrai qu’on a peut-être un petit avantage vu tout ce que l’on vit depuis une décennie à Thieulain.

On a appris que cette finale serait départagée aux jeux, voire aux quinzes. Êtes-vous déçu qu’une belle ne soit pas prévue?

D.Du: C’est une finale donc les deux équipes vont donner le maximum afin d’offrir deux belles luttes. Mais on n’est jamais à l’abri qu’il y ait un gros score le samedi et que le match de dimanche compte presque pour rien. Qui plus est, ce n’est pas forcément représentatif du déroulement. Il peut y avoir énormément de jeux de 40 à 2 qui tournent en faveur de l’un. Cela peut entraîner un gros score alors que finalement c’était du 50-50 durant la lutte. C’est pour ces raisons que je préfère une belle.

D.De: Ce que je regrette déjà, c’est qu’on l’ait appris aussi tard. C’était lors du tournoi de Sirault. La communication n’a pas été bonne malgré tous les moyens à disposition. Puis, il faut reconnaître que ce n’est pas une chouette nouvelle pour les joueurs. À Thieulain, on a vécu ça une année contre Kerksken. Les Flandriens étaient injouables à l’époque. On s’était pris un 13-4 ou 13-5 le samedi. Dans de telles conditions, c’est difficile de se remettre dedans le lendemain.

Il y aura forcément un gagnant et un perdant dimanche. La saison sera-t-elle une déception en cas de 2eplace?

D.Du: L’année n’était pas dingue pour nous. À la base, on voulait faire aussi bien qu’en 2021. Même s’il faut reconnaître que quelques circonstances ont tourné en notre faveur. Mais le niveau n’était pas le même. Toutefois, on a su retrouver notre niveau de jeu lors de ces play off. Notre saison est déjà réussie car Isières n’avait jamais connu de finale de N1 auparavant. On va donc tout donner même si en face, cela reste Thieulain. On veut rêver. Mais si on termine deuxième, on pourra quand même se montrer heureux. Mais il pourrait aussi avoir de la déception car on est proche du but. Un jour, en équipe nationale, j’ai vu Benjamin Dochier en pleurs car on avait perdu la finale. Il m’avait dit: «En tant que capitaine, on doit mener son équipe à la victoire». Je me suis toujours souvenu de cela. Et j’utiliserai cette expérience comme une motivation pour insuffler la hargne à mes coéquipiers.

D.De: Si on n’est pas champions, il y aura forcément de la déception. Car on travaille d’arrache-pied depuis janvier pour atteindre ce titre. En début de saison, on s’était fixé trois objectifs. Il y avait le Grand-Prix de Sirault que l’on a perdu de notre faute. La Grand-Place de Bruxelles que l’on a gagnée en faisant preuve d’un très bel état d’esprit. On espère désormais faire deux sur trois en remportant le titre!