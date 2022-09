Maël a ramené ses potes

Si on compare le noyau de Tournai de la saison dernière et celui de l’exercice qui commencera ce samedi, on note quelques changements suite à un arrêt, un départ, un retour et deux possibilités de recrutement qui ne se refusaient pas. Ainsi, dans la famille Kubat, Alex prend du recul avec le polo devenu trop difficile à combiner avec sa vie professionnelle. Bastien Brismée est, lui, retourné à Mons. « Pour compenser, on se réjouit du retour d’Eloi Minet qui en a fini avec ses études et effectue son retour, lui qui a trouvé directement du boulot dans l’enseignement, pointe François Droulez. Et on complète notre noyau par l’arrivée de deux jeunes Douaisiens qui sont arrivés à Tournai en raison de leurs études... » Comme Maël Leseney, véritable révélation de la saison dernière ! « Ce sont des amis, d’où leur envie de se retrouver dans la même équipe. » Comme c’était le cas quand ils étaient plus jeunes au sein des équipes d’âge de Douai ou plus récemment à la Coupe de France U19. Matis Baouche et Louis Boussard seront à suivre de très près. L.D.