Les Havinnois souhaitent poursuivre sur leur lancée

Un calendrier favorable

Le coach des Havinnois a pu se rassurer après la défaite à Ellezelles et le nul contre Béclers. "On avait mis une stratégie en place et ça a très bien fonctionné. La victoire sur le score de 0-3 n’est finalement pas très sévère au vu du nombre des occasions forgées, et cela même si le tournant de cette rencontre aura certainement été l’arrêt décisif de notre gardien de but sur le penalty adverse."

Christophe compte sur un calendrier favorable pour poursuivre sur cette lancée et profiter du coup de la belle spirale positive. "Les équipes qui essaient de bien jouer au football nous réussissent généralement bien. C’était le cas à Luingne B, une formation contre qui beaucoup d’adversaires vont se casser les dents et qui va certainement monter en puissance au fil des semaines quand ses plus jeunes joueurs auront un peu plus de métier. Ce sera sans doute encore le cas contre Tournai B puis Escanaffles. Le derby face aux pensionnaires du Varenne ne sera pas vraiment particulier à nos yeux mais on se demande quel visage l’équipe tournaisienne affichera en fonction des possibles renforts qui pourraient descendre de leur équipe de nationale 3. De notre côté, on profite d’un noyau pratiquement au complet. Un seul joueur du groupe n’a pas encore été aligné mais on continue à faire tourner en sachant qu’on aura besoin de tout le monde cette saison."

Belœil B en confiance

Dans la série B, l’équipe B de Belœil a marqué les esprits en marquant huit buts dimanche dernier contre le "B"de Flénu B. C’est bien sûr une fameuse performance qui a eu le don de rendre le sourire à Bruno Zingarelli qui avait mis un peu de pression sur les épaules de ses joueurs: "Je ne sais pas si on peut parler de déclic avec ce succès très net mais j’avais demandé aux joueurs de se battre pour pouvoir récupérer les points bêtes perdus les semaines précédentes. On mérite clairement mieux que notre classement actuel et il me semblait du coup important de gagner à domicile pour éviter que l’on se retrouve dans la zone rouge. Bravo aux garçons qui ont retrouvé la confiance et qui sont récompensés pour leur bon travail réalisé à l’entraînement. Avec la présence de quinze à dix-neuf joueurs par séance, cela bosse bien et chacun se bat pour sa place."

Avec des renforts de l’équipe de P1 qui viennent avec une réelle motivation, Bruno Zingarelli peut se montrer optimiste avant le déplacement à Ghlin: "C’est une équipe accrocheuse qui gagne beaucoup de duels mais on s’y déplacera avec un gros capital confiance."

Cette cinquième journée sera également très chaude en bas de tableau avec notamment le duel qui occupera Vaudignies et Quévy, deux des déceptions de ce début de saison qui voudront se donner un peu d’air au classement général en essayant d’engranger une deuxième victoire alors que Chièvres sera déjà dos au mur et devra forcer un petit exploit sur le terrain d’Hyon.