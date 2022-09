Le chouette retour de Samy

Grégory Moronval ayant pris sa retraite, Mathias Zwart ayant opté pour un départ à Eeklo en raison de son boulot et Amir Dehdari ayant fait faux bond en cours de saison passée, Mouscron a pris le soin de se renforcer pour aborder la nouvelle campagne. Et ne l’a pas fait à moitié ! Avec, d’abord, le retour d’un enfant du club. « Samy Labreg nous revient de Courtrai, se satisfait Anthony Thues. C’est un vrai Mouscronnois, formé au club. Tout le monde se réjouit de son arrivée car nullement besoin d’intégration, il connaît déjà tout le monde. » Ce n’est pas le cas des deux autres renforts venus de France. « Alexis Durand est un garçon qui a énormément de qualités. Ex-joueur de Tourcoing et Mulhouse, il a un style à la Nathan Quoirez. S’il pouvait s’adapter aussi bien que ce dernier, alors chacun serait gagnant, lui et l’équipe. Quant à Clément Croquet, c’est du pain béni ! Semi-pro à Douai, il était convoité par des clubs pros en France mais a choisi notre projet pour mieux conjuguer sport et travail. Défenseur central très costaud, il peut devenir le meilleur joueur de Superligue. » L.D.