Le champion dérape dans sa bourloire

Le champion en titre recevait un promu. Pris à froid, Camargue 1 laisse la première série au Café français avant de se ressaisir lors des cinq bouts suivants (5-1). Mais les Antoiniens n’ont pas dit leurs derniers mots et signent un premier exploit en ouverture.

Cazeau était aussi l’hôte d’un autre montant. En marquant cinq points d’entrée, les Templeuvois mettent la pression sur Escanaffles (8-4). Ce dernier rend ensuite coup pour coup mais va concéder quatre unités au neuvième bout. Les visiteurs sauvent l’honneur en fin de match (3-4).

En D2, Flag a digéré sa relégation. Face aux Rouches Bourleux 2, les Tontons Flagueurs se mettront hors d’atteinte après dix bouts (6-3 et 10-2). Les Hérinnois marquent deux fois trois points en fin de rencontre pour arracher l’ultime série (5-6). On tient le même discours pour Dottignies 2.

En manque de réussite, Léaucourt 3, n’a rien pu faire contre l’autre descendant de D1. Les locaux s’octroient les trois séries de la partie (6-4, 7-1 et 9-5). Deux petits nouveaux faisaient leur entrée en compétition. Et les Pottleux n’ont pas loupé leur entrée en matière, renvoyant les Amis de la Boule de Bailleul à leurs chères études. Après deux séries bien gérées, ils peuvent lâcher la pression tout en gérant la fin de rencontre (4-6). Blandain 2 a encore fait mieux puisqu’il s’est imposé à l’extérieur sur la bourloire de la Concorde. Et la victoire est incontestable, les Pottois faisant de la figuration tout au long de la lutte. La formation de Pottes n’a pas connu plus de réussite à Camargue 2. Même s’il a remporté deux séries sur le même score de 4-6, les Hérinnois ont creusé l’écart durant la seconde pour signer un premier succès.

Enfin, le derby entre les formations des Amis de la Boule d’Hérinnes a tourné à l’avantage de l’équipe 1. Si ABH2 prend une belle option après cinq bouts (1-6), ABH1 réplique pour passer devant après dix bouts (9-1), la dernière série n’apportant plus rien à moudre au moulin (2-2).