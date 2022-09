L’avenir du TEF Kain s’annonce radieux - «Léa peut être très dissuasive»

Née d’une maman américaine, l’intérieure du TEF recense pourtant pas mal de basketteurs dans sa famille Outre-Atlantique: "De l’état de New-York à la Californie en passant par le Connecticut, ils sont en effet nombreux à partager cette passion. Ma grand-mère et une grand-tante pratiquaient déjà ce sport, deux de mes cousines font partie de l’équipe de leurs universités respectives et d’autres cousins encore y jouent en clubs. J’ai aussi joué avec mon frangin en catégorie mixte mais il n’a pas continué." C’est incontestable, Léa Winer a le basket dans le sang. Cela fait maintenant une douzaine d’années qu’elle en fait profiter le TEF. "J’ai débuté en France à l’âge de quatre ans puis à mon arrivée en Belgique, j’ai d’abord rejoint le BBC Tournai. J’avais alors six ans. Deux ou trois saisons plus tard, j’ai atterri à Kain d’où je ne suis plus jamais partie", récapitule-t-elle.

«Pas obligées de monter!»

La jeune fille qui vient de fêter ses 21 ans a ainsi eu la chance d’y effectuer toute sa formation, intégrant au fur et à mesure les équipes C, B et finalement A du club. "Lorsque j’étais encore cadette en Régionales, j’ai pu réaliser mes premiers pas en P2 chez les seniores, puis j’ai aussi connu la P1, avec Lorine Gobert. Ensuite Ludovic Peeters est arrivé et j’ai continué à gonfler régulièrement les rangs des groupes P1 puis R2.", se félicite Léa.

À condition de continuer à s’entraîner aussi souvent que ses études le lui permettront, elle devrait contribuer activement à une campagne que l’on prédit pleine de promesses. "Ce n’est pas toujours évident car je kote sur Louvain-la-Neuve. En période scolaire, je ne peux m’entraîner que le vendredi avec le groupe. Néanmoins, j’essaie de compenser en participant aux séances de l’équipe universitaire chaque lundi, et aussi parfois en tapant la balle en cours de semaine avec des amis. Même cet été, entre ma visite annuelle à la famille de l’autre côté de l’océan et ma seconde session, j’ai malheureusement raté plusieurs rendez-vous. À moi de tout faire pour rattraper ce retard. L’équipe tourne très bien en ce début de saison, c’est vrai, mais nous ne sommes pas obligées de monter. Nos coaches privilégient avant tout la progression."

Dès la première journée, cette future vétérinaire avait laissé sa carte de visite aux joueuses expérimentées de l’Essor Templeuve. Elle a encore laissé une bonne impression lors du large succès contre Courcelles le week-end dernier. "Avec un goût de trop car j’ai rapidement été en problème de fautes." Qui défend commet aussi des fautes, c’est inévitable.

Avec Lorine Gobert, Ludovic Peeters fut peut-être un des premiers à percevoir les qualités de Léa Winer, et à en vanter les capacités. Connu pour sa volonté de lancer très tôt des jeunes dans la bagarre, le binôme de Sam Vankeersbulck ne compte pas en rester là. "Du haut de son mètre septante-huit, et grâce à l’amplitude qu’elle développe bras tendus, Léa peut se montrer extrêmement dissuasive pour ses opposantes. Défensivement, c’est un atout précieux. Elle ne rechigne jamais à aller au charbon et se montre également dominatrice au rebond. À tout juste 21 ans, notre intérieure a encore beaucoup à apprendre sur le plan tactique voire technique, mais elle a encore de longues années devant elle pour compléter sa palette. À nous, coaches, de la faire encore évoluer, car elle a assurément le potentiel pour défendre un jour nos couleurs en régionales", s’enthousiasme Ludo.

"Et je peux certainement durcir encore un peu mon jeu. Mon staff s’efforce d’ailleurs de travailler cet aspect-là aussi", conclut Léa.