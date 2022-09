Jimmy Hempte quitte le Pays Vert pour devenir l’adjoint d’Adnan Custovic à Courtrai

C’est une fameuse surprise qui a été annoncée ce jeudi soir par la direction du Pays Vert : « On vous signale le départ de notre coach Jimmy Hempte. » Et la raison n’est pas à trouver ailleurs que dans une question d’ambition et d’opportunité à saisir ! « Il a reçu une proposition qui ne se refuse pas, nous expliquait le président Philippe Dubois. Il a ainsi favorablement répondu à l’offre du KV Courtrai, Adnan Custovic, son entraîneur, souhaitant faire de lui son T2. Il s’agit d’une situation inédite pour notre club qui n’a jamais été confronté à ça. Encore plus de l’accepter et de tout faire en sorte pour surmonter ce départ, on ressent énormément de fierté d’avoir quelque part servi de tremplin dans la carrière de Jimmy qui aura aussi beaucoup apporté à notre structure sportive, la professionnalisant beaucoup plus. »