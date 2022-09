Un match nul au goût de victoire pour les Hérinnois

Il a sorti un fameux joker de sa poche en allant chercher Ryad Derrouaz cet été du côté de Roubaix. "C’est un de ses copains qui l’a amené au club. Le contact est très bien passé et son efficacité nous fait le plus grand bien. Ses deux buts dimanche me laissent penser qu’il peut encore mieux et qu’il pourrait jouer bien plus haut. Pour l’heure, on compte encore bien profiter de sa vitesse et de son sens du but qui nous seront encore précieux cette saison."