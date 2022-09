P4B: l’équipe B de Wiers savoure son sans-faute et son leadership

Risquons-Tout B en révélation

Un peu comme Wiers B, l’équipe bis du Risquons-Tout réalise des débuts en fanfare. Toujours invaincus, les Hurlus ont à nouveau affolé le marquoir en inscrivant cinq buts, portant ainsi leur compteur personnel à vingt. Cette fois-ci, ce sont les Havinnois d’Andy Dhont qui en ont fait les frais. "Après un bon quart d’heure où on aurait dû mener au score, on s’est pris deux buts coup sur coup et même un troisième avant le repos. À 0-3, on a poussé pour revenir mais l’écart était déjà important. Malgré tout, à 4-2, on y a cru. Au final, on s’est pris un dernier contre face à cette équipe réaliste."

Premier revers pour les HavinnoisB qui n’auront pas le temps de se lamenter sur leur sort puisqu’ils vont enchaîner avec un difficile déplacement à Anvaing B. "Il faut vite passer à autre chose en se concentrant sur la suite. La saison est encore longue, il est trop tôt pour tirer un premier bilan."

Wodecq en nette progression

Malgré la défaite dans le derby qui les opposait à Houtaing, les protégés de David Hallemans ont réalisé une prestation fort encourageante qui devrait être confirmée dans les prochaines semaines. "Par rapport à la semaine passée à Thumaide B, j’ai senti de l’amélioration dans notre jeu. Les joueurs ont montré de l’envie pendant toute la rencontre et finalement, ça s’est joué sur peu de chose. On n’a pas été récompensé de nos efforts mais on est sur la bonne voie malgré tout." Au général, Wodecq reste toutefois bloqué à trois points. Une victoire à Bléharies B ce prochain dimanche serait donc la bienvenue pour se lancer.