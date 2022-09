Une perspective qui a pesé sur le recrutement. "Je crois qu’on a bien compensé les départs par l’arrivée de joueurs encore plus performants que ceux qui nous ont quittés, indique Luc Pourbaix, qui rempile dans le rôle de coach. Gil Vincart et François Baveye, titulaires de Marke et de Nivelles en N1, vont apporter leur expérience, le premier à la distribution et le deuxième au bloc. L’arrivée de Lucas Lefort et de Tristan Ionica en provenance respectivement de Tourcoing et d’Halluin, ainsi que le retour de Georgiy Jegoulov, augmenteront encore les choix possibles aux ailes. Sans oublier Martin Leturcq et Jean-Edern Denis, des joueurs du cru qui pourront nous aider si nécessaire. Le groupe bosse bien depuis la reprise, mais je me garderais bien de tout pronostic. On fera une première évaluation à la mi-décembre."

La prudence semble aussi de mise chez Franky Dor, malgré le double succès engrangé par sa promotion en juin dernier. "Le titre et la victoire en Coupe du Hainaut ne doivent pas nous voiler la face. On va au-devant d’une saison difficile. La marche est très conséquente entre la promotion et la N3. On perd Gilles Lebrun, opéré de l’épaule, et Lucas Delplace. Heureusement, on garde Samuel Labie, qui devait étudier une année à l’étranger et qui ne part plus. On va donc viser le maintien."

Enfin, pour sa troisième participation à l’élite provinciale, la P1 devrait faire aussi bien que la saison passée. Arthur Lefebvre, son nouveau coach, vise un nouveau podium. "Le groupe sera à peu près de même qualité. Avec le remplacement de Jean-Edern Denis et Simon Dussart, montés en N3, par Marco Pegorin et Nicolas Snauwaert, on est bien armés."