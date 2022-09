L’avenir se veut radieux pour le TUM de «Domi»

Les «QDB» en force

Pour un tournoi parfait, il n’a manqué qu’une belle météo. Et encore, pour le TUM et ses quatre terrains couverts, c’est un moindre mal. "Il a bien plu en semaine et des joueurs m’ont appelé pour savoir si leur match était postposé. Mais les retards, s’il y en a eu, ont été minimes."

Cerise sur son joli gâteau, Dominique a pu constater que le travail opéré dans son école de tennis porte ses fruits. On épingle la victoire de Léo Callewaert en messieurs 4, d’Arthur Braye et Storm De Bondt en doubles, mais aussi et surtout la finale 100% TUM en messieurs 3. "Et même mieux que ça car le dernier carré n’était composé que de joueurs de la même équipe d’interclubs, précisent Arthur Braye et Émile Wille, les finalistes en question. Un beau résultat pour notre équipe surnommée QDB."

Acronyme dont il vaut mieux taire la signification, bienséance oblige, mais qui dépeint la bonne ambiance qui règne au sein de l’équipe. "Elle aurait pu aller très loin en interclubs sans quelques blessés au mauvais moment, reprend Dominique. Mais je me réjouis de l’éclosion de ces jeunes. Ce sont des clubmen, formés au TUM et de sacrées amusettes, ce qui ne gâche rien." Ils prennent leur part dans la formation de la génération suivante. Ils font partie, à des échelles différentes, de l’équipe des profs de tennis dirigée par Jean-Marc Degraeve. Pour la petite histoire, c’est Émile qui a pris la mesure d’Arthur en vengeant son frère Henri, battu en demi-finale. Autant de noms qui constituent en grande partie le futur du tennis hurlu.