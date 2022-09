La jeunesse tournaisienne en progression

Dimanche, les joueurs tournaisiens devaient une revanche à leur coach, pas seulement pour lui offrir un beau cadeau d’anniversaire mais surtout pour faire oublier les erreurs des semaines précédentes. "On a commis de grosses erreurs lors de la rencontre d’ouverture face à Béclers et ces fautes individuelles ont coûté les trois points même si l’adversaire a aussi livré un bon match et n’a certainement rien volé. Après la bonne prestation contre LuingneB qui ne nous a finalement rien rapporté, on a bien coulé contre Rongy où on a terminé la rencontre à huit. Des erreurs de jeunesse ont poussé l’arbitre à distribuer les cartes mais il y avait quand même du positif à retenir puisqu’après avoir été menés à la pause 2-1, nous avons gardé le score en deuxième mi-temps, la preuve que nous étions très bien en place. Cette impression s’est confirmée contre Escanaffles où on a marqué de beaux buts et on a très clairement dominé dans le jeu", poursuit Hichem.

De quoi entrevoir le prochain derby contre Havinnes avec un certain optimisme: "Les jeunes montent en puissance, on trouve des solutions à nos problèmes offensifs. En impliquant des joueurs très jeunes, on sait qu’on a besoin de plus de temps mais le travail porte ses fruits et on va s’appliquer pour rattraper les points perdus."

Velaines attend le déclic

En bas de classement, Velaines ne parvient toujours pas à décoller. Certes, les coalisés ont eu un calendrier assez difficile mais Patrick Billiet attend des jours meilleurs en espérant que la roue tourne, et si possible dès ce week-end à l’occasion du déplacement à Thumaide: "On ne doit pas se chercher d’excuses ou encore se cacher derrière les absences. Au contraire, il faut savoir reconnaître que, malgré du beau football, on manque de finition. Nos attaquants ne sont pas spécialement fautifs puisqu’ils ne sont pas servis comme il le faudrait. Concrètement, il faut sans doute arrêter de se focaliser sur le beau jeu mais plutôt aller au charbon en mettant un bleu de travail plutôt qu’un costume."

Ce week-end, les Velainois ont aussi reconnu la supériorité d’une très belle équipe de Péruwelz B. "En effet, notre adversaire était un poil supérieur. Même si l’équipe bénéficie d’apports de P1, on sent que ça joue fort. Personne n’avait cité cette équipe mais c’est sans doute une des formations capables de créer la sensation cette saison."

En attendant, il semble capital pour Velaines d’aller chercher une première victoire, et au plus vite au mieux, pour éviter d’entrer dans une spirale négative qui risquerait de mettre à mal le moral d’un groupe qui devrait bientôt se retrouver au complet.