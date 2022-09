La Côte d’Opale pour Ninforge

Vainqueur l’an passé sur les 24 km, Guillaume Ninforge, qui prépare le marathon de Nice-Cannes, avait cette fois choisi les 86 km du Combiné du Trail de la Côte d’Opale dont il est sorti vainqueur. En cumulant les 24 km du samedi et les 62 du dimanche, soit un effort de 7 h 10. Dès samedi, le coureur du Silly Runners s’est imposé sur les 24 km « challengers » bouclé en 1.39.50, laissant son second à plus de dix minutes. Et il a enchaîné avec le 62 km dimanche matin, départ 5 h 30, où il a aussi été le plus rapide, s’imposant en 5.30.55, laissant son plus proche concurrent à 20 secondes. Sur 24 km, la triathlète du TriGT Delphine Vermeulen a pris la 84e place en 2.12.27. Aurélien Campener s’est classé 91e en 2.14.03. Aymeric Coulon a terminé sixième des 14 km, en 1.06.40. Sur 18 km, coureur du MMM, Christophe Ryckebusch, est 17e en 1.27.57. J-L.Deb.